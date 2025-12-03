fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków nie odpuszcza. Fantastyczny gol i siódme zwycięstwo w dziewięciu meczach

Raków Częstochowa ma ambitne plany związane z tym, aby odzyskać mistrzostwo Polski. Jednocześnie ekipa Marka Papszuna chce namieszać w STS Pucharze Polski. Pokrzyżować plany Medalików chciał z kolei Śląsk Wrocław.

W pierwszej odsłonie emocji na Tarczyński Arena nie brakowało. W każdym razie na gola trzeba było czekać do 40 minuty. Wówczas błysnął skutecznością Jonathan Braut Brunes. Norweg wykorzystał błąd Marco Dijakovicia i celnym strzałem z mniej więcej 14 metrów zmusił do kapitulacji golkipera rywali.

ALEŻ PRZYMIERZYŁ 😎



Po 1. połowie Raków prowadzi ze Śląskiem 1:0 ❗️



🔴 📲 OGLĄDAJ #ŚLĄRCZ ▶️ https://t.co/IFK7bIcgDg pic.twitter.com/M55d8goxzB — TVP SPORT (@sport_tvppl) December 3, 2025

Po zmianie stron gospodarze chcieli szybko wrócić do gry. Najpierw szansę na gola miał Piotr Samiec-Talar. Jego próba zakończyła się jednak trafieniem w poprzeczkę. Więcej szczęścia miał natomiast Damian Warchoł, który w 69. minucie doprowadził do wyrównania.

Błysk Makucha w krajowym pucharze

Tymczasem ostatnie słowo w meczu należało do Patryka Makucha. Były gracz Cracovii w 74. minucie wykorzystał świetne podanie od Tomasza Pieńki i fantastycznym strzałem piętą wyprowadził Raków na prowadzenie. Do końca zawodów rezultat już się nie zmienił i ekipa z Częstochowy zaliczyła siódme zwycięstwo, licząc dziewięć ostatnich spotkań.

Mecz w ćwierćfinale STS Pucharu Polski ekipa Papszuna rozegra w marcu. Z kolei swojego rywala w następnej rundzie rozgrywek pozna 10 grudnia, gdy odbędzie się losowanie par 1/4 finału. Z kolei już w ten weekend Raków rozegra kolejne spotkanie ligowe. Zmierzy się u siebie z GKS-em Katowice. Z kolei WKS czeka potyczka w roli gospodarza z Zagłębiem Lubin.

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa 1:2 (0:1)

0:1 Jonathan Braut Brunes 43′

1:1 Damian Warchoł 69′

1:2 Patryk Makuch 74′