Rasistowski skandal w Gdańsku. Górnik natychmiast zareagował

14:28, 3. grudnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  X: Mateusz Antczak, Michał Siara

Górnik Zabrze wyeliminował Lechię Gdańsk z Pucharu Polski. Podczas meczu doszło do skandalicznych zachowań kibiców gospodarzy na tle rasistowskim. Jak poinformował Mateusz Antczak, zespół ze Śląska już interweniował w tej sprawie.

Ousmane Sow
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Sow

Skandal na tle rasistowskim z udziałem kibiców Lechii Gdańsk

Górnik Zabrze w dobrym stylu zapewnił sobie awans do ćwierćfinału Pucharu Polski. Trójkolorowi pokonali w wyjazdowym meczu Lechię Gdańsk 3:1. Spotkanie dostarczyło wielu emocji, a wynik spotkania dopiero w końcówce ustalił Ousmane Sow.

Widowisko piłkarskie zostało jednak przyćmione przez skandaliczne zachowanie kibiców gdańskiej Lechii. Między innymi po trzeciej bramce dla zabrzan z trybun dało się słyszeć wulgarne i rasistowskie słowa: „Je*** murzyna, Lechia to biała drużyna”.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Górnika Zabrze
Tak gra Górnik! Janicki i Sow poprowadzili zabrzan do awansu
Piłkarze Lechii Gdańsk
Lechia zdecydowała ws. Tomasa Bobcka! Padła konkretna kwota
Ousmane Sow
Jagiellonia, Raków, Lech czy Górnik? Wyliczono szanse na mistrzostwo

Górnik nie zamierza pozostać temu obojętny i szybko zareagował na wydarzenia z wtorkowego popołudnia. – Od wczoraj jesteśmy w kontakcie z organami dyscyplinarnymi PZPN. Oczekujemy stanowczej reakcji i wyciągnięcia konsekwencji wobec haniebnych zachowań, jakie miały miejsce podczas meczu Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze – przekazał rzecznik prasowy Trójkolorowych Mateusz Antczak w serwisie X.

Do sprawy odniósł się także w mediach społecznościowych Michał Siara. – Od wczoraj od godziny 21:30 działaliśmy już w tej sprawie. Nie chcieliśmy tego eskalować w Social Mediach bo tym się po prostu trzeba zająć a nie o tym pisać. Widzimy się w piątek w Wolnym Mieście Gdańsku (tak, dla przypomnienia) – napisał działacz Górnika.

Obie drużyny rozegrają dwa mecze w ciągu czterech dni. W piątek również na Polsat Plus Arenie w Gdańsku Lechia zmierzy się z Górnikiem w ramach 18. kolejki PKO Ekstraklasy.

Zobacz również: Kane marzeniem angielskiego giganta. Trener prosi o transfer