Rasistowski skandal w Gdańsku. Górnik natychmiast zareagował

Górnik Zabrze wyeliminował Lechię Gdańsk z Pucharu Polski. Podczas meczu doszło do skandalicznych zachowań kibiców gospodarzy na tle rasistowskim. Jak poinformował Mateusz Antczak, zespół ze Śląska już interweniował w tej sprawie.

PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Sow

Skandal na tle rasistowskim z udziałem kibiców Lechii Gdańsk

Górnik Zabrze w dobrym stylu zapewnił sobie awans do ćwierćfinału Pucharu Polski. Trójkolorowi pokonali w wyjazdowym meczu Lechię Gdańsk 3:1. Spotkanie dostarczyło wielu emocji, a wynik spotkania dopiero w końcówce ustalił Ousmane Sow.

Widowisko piłkarskie zostało jednak przyćmione przez skandaliczne zachowanie kibiców gdańskiej Lechii. Między innymi po trzeciej bramce dla zabrzan z trybun dało się słyszeć wulgarne i rasistowskie słowa: „Je*** murzyna, Lechia to biała drużyna”.

Górnik nie zamierza pozostać temu obojętny i szybko zareagował na wydarzenia z wtorkowego popołudnia. – Od wczoraj jesteśmy w kontakcie z organami dyscyplinarnymi PZPN. Oczekujemy stanowczej reakcji i wyciągnięcia konsekwencji wobec haniebnych zachowań, jakie miały miejsce podczas meczu Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze – przekazał rzecznik prasowy Trójkolorowych Mateusz Antczak w serwisie X.

Do sprawy odniósł się także w mediach społecznościowych Michał Siara. – Od wczoraj od godziny 21:30 działaliśmy już w tej sprawie. Nie chcieliśmy tego eskalować w Social Mediach bo tym się po prostu trzeba zająć a nie o tym pisać. Widzimy się w piątek w Wolnym Mieście Gdańsku (tak, dla przypomnienia) – napisał działacz Górnika.

Obie drużyny rozegrają dwa mecze w ciągu czterech dni. W piątek również na Polsat Plus Arenie w Gdańsku Lechia zmierzy się z Górnikiem w ramach 18. kolejki PKO Ekstraklasy.

