Lechia Gdańsk zapewniła sobie awans do 1/8 finału Pucharu Polski. Podopieczni Johna Carvera w środę po dogrywce odnieśli wyjazdowe zwycięstwo nad Puszczą Niepołomice (3:1)

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Piekarski oraz Mohamed Awad

Lechia Gdańsk wyeliminowała Puszczę Niepołomice

W jednym ze środowych spotkań w ramach 1/16 finału Pucharu Polski zobaczyliśmy starcie, w którym Lechia Gdańsk mierzyła się na wyjeździe z Puszczą Niepołomice. Przedstawiciel PKO Ekstraklasy przed pierwszym gwizdkiem był zdecydowanym faworytem. Jednak podopieczni Tomasza Tułacza nie mieli zamiar tak łatwo się poddać. Pierwszoligowiec zamierzał sprawić niespodziankę.

Od pierwszego gwizdka Pawła Raczkowskiego w Niepołomicach oglądaliśmy interesujące spotkanie. Częściej stroną atakującą była Lechia Gdańsk, która próbowała narzucić swoje tempo. Puszcza Niepołomice jednak była dobrze dysponowana w defensywie i pierwsza odsłona zakończyła się bezbramkowym rezultatem.

W drugiej połowie wreszcie zobaczyliśmy gole. Jednak na konkrety musieliśmy poczekać do 64. minuty. Wówczas Lechia Gdańsk otworzyła wynik spotkania, po tym jak do siatki trafił Maksym Diaczuk. Puszcza Niepołomice natychmiastowo zabrała się do pracy i chwilę później doprowadziła do wyrównania. Na listę strzelców wpisał się Christopher Simon. Taki wynik sprawił, że na wyłonienie zwycięzcy musieliśmy poczekać do dogrywki.

W dodatkowym czasie gry bardzo długo żadna ze stron nie mogła złamać obrony. Wydawało się, że nieuniknione będą rzuty karny. Wszystko zmieniło się w 115. minucie, po tym jak do siatki trafił Tomas Bobcek. Napastnik Lechii Gdańsk umieścił futbolówkę w bramce z linii 11. metrów. W samej końcówce wynik rywalizacji ustalił Aleksandar Cirković i to podopieczni Johna Carvera zapewnili sobie awans do 1/8 finału Pucharu Polski.

Lechia Gdańsk już w następny poniedziałek zmierzy się u siebie z Radomiakiem Radom. Puszcza Niepołomice natomiast tego samego dnia przywita na własnym obiekcie Stal Mielec.

Puszcza Niepolomice – Lechia Gdańsk 1:3 po dogrywce

Simon (74′) – Diaczuk (64′), Bobcek (115′), Cirković (120+2′)