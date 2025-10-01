Czołowe kluby wchodzą do gry
Poprzednia runda Pucharu Polski przyniosła kilka zaskakujących rezultatów – Avia Świdnik wyeliminowała Ruch Chorzów, Zawisza Bydgoszcz poradziła sobie z GKS-em Tychy, a Gryf Słupsk ograł Polonię Warszawa. Swój udział w tych rozgrywkach zakończyło również kilku przedstawicieli Ekstraklasy (Motor Lublin, Radomiak Radom, Bruk-Bet Termalica i Wisła Płock). W 1/16 finału do gry wchodzą natomiast ekipy, które opóźniły swój start z uwagi na awans do europejskich pucharów. Podczas środowego losowania Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa poznali swoich premierowych rywali w tej edycji Pucharu Polski.
W tej fazie dojdzie do derbów Krakowa pomiędzy Hutnikiem a Wisłą. Lech Poznań zmierzy się na wyjeździe z Gryfem Słupsk, a dodatkowo rozegrane zostaną dwa hitowe starcia pomiędzy przedstawicielami Ekstraklasy – Raków Częstochowa podejmie u siebie Cracovię, a Legia Warszawa zagra z Pogonią Szczecin.
Mecze tej rundy Pucharu Polski zostaną rozegrane w terminie 28-30 października 2025 roku.
Wyniki losowania 1/16 finału STS Pucharu Polski
Hutnik Kraków – Wisła Kraków
LKS Łódź – GKS Katowice
Gryf Słupsk – Lech Poznań
Miedź Legnica – Jagiellonia Białystok
Raków Częstochowa – Cracovia
Arka Gdynia – Górnik Zabrze
Avia Świdnik – Flota Świnoujście
Zawisza Bydgoszcz – GKS Wikielec
Legia Warszawa – Pogoń Szczecin
LKS II Goczałkowice Zdrój – Polonia Bytom
Chojniczanka Chojnice – Świt Szczecin
Puszcza Niepołomice – Lechia Gdańsk
Widzew Łódź – Zagłębie Lubin
Olimpia Grudziądz – Śląsk Wrocław
Znicz Pruszków – Korona Kielce
Odra Opole – Piast Gliwice