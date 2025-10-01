Puchar Polski 2025/2026 - znamy pary 1/16 finału. W środę odbyło się losowanie tej fazy rozgrywek. Wiemy, z kim zagrają Legia Warszawa, Lech Poznań czy Wisła Kraków.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Puchar Polski

Czołowe kluby wchodzą do gry

Poprzednia runda Pucharu Polski przyniosła kilka zaskakujących rezultatów – Avia Świdnik wyeliminowała Ruch Chorzów, Zawisza Bydgoszcz poradziła sobie z GKS-em Tychy, a Gryf Słupsk ograł Polonię Warszawa. Swój udział w tych rozgrywkach zakończyło również kilku przedstawicieli Ekstraklasy (Motor Lublin, Radomiak Radom, Bruk-Bet Termalica i Wisła Płock). W 1/16 finału do gry wchodzą natomiast ekipy, które opóźniły swój start z uwagi na awans do europejskich pucharów. Podczas środowego losowania Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa poznali swoich premierowych rywali w tej edycji Pucharu Polski.

W tej fazie dojdzie do derbów Krakowa pomiędzy Hutnikiem a Wisłą. Lech Poznań zmierzy się na wyjeździe z Gryfem Słupsk, a dodatkowo rozegrane zostaną dwa hitowe starcia pomiędzy przedstawicielami Ekstraklasy – Raków Częstochowa podejmie u siebie Cracovię, a Legia Warszawa zagra z Pogonią Szczecin.

Mecze tej rundy Pucharu Polski zostaną rozegrane w terminie 28-30 października 2025 roku.

Wyniki losowania 1/16 finału STS Pucharu Polski

Hutnik Kraków – Wisła Kraków

LKS Łódź – GKS Katowice

Gryf Słupsk – Lech Poznań

Miedź Legnica – Jagiellonia Białystok

Raków Częstochowa – Cracovia

Arka Gdynia – Górnik Zabrze

Avia Świdnik – Flota Świnoujście

Zawisza Bydgoszcz – GKS Wikielec

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin

LKS II Goczałkowice Zdrój – Polonia Bytom

Chojniczanka Chojnice – Świt Szczecin

Puszcza Niepołomice – Lechia Gdańsk

Widzew Łódź – Zagłębie Lubin

Olimpia Grudziądz – Śląsk Wrocław

Znicz Pruszków – Korona Kielce

Odra Opole – Piast Gliwice