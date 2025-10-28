Oni grają dalej! Wyniki wtorkowych spotkań STS Pucharu Polski

STS Puchar Polski w tym sezonie znów zapowiada się niezwykle ciekawie. Po pierwszych meczach 1/16 finału nie ma jednak niespodzianek, wygrali faworyci do gry w kolejnej rundzie.

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Wtorek z Pucharem Polski za nami

STS Puchar Polski zawsze rządzi się swoimi prawami. Nie bez powodu rozgrywki te nazywane są turniejem tysiąca drużyn. W każdym sezonie mniejszą bądź większą niespodziankę sprawiają zespoły z niższych lig. To powoduje, że każdy mecz jest ciekawy i trudno wskazać faworyta, jeśli nawet gra zespół z wyższej ligi.

Po pierwszych meczach 1/16 finału tegorocznej edycji jednak nie może być większych niespodzianek. Dzisiaj swoje mecze rozgrywało kilka zespołów z PKO Ekstraklasy, a także kilka ekip z Betclic 1. ligi. Odbyło się także starcie trzecioligowców. Niemniej wyniki, które wskazała tablica świetlna, były zgodne z przewidywaniami bukmacherów i kibiców.

Nie mogło jednak zabraknąć goli, bowiem w meczu rezerw zespołu z Goczałkowic Zdroju przeciwko Polonii Bytom padł wynik aż 7:0 dla gości z Górnego Śląska. Poza tym sporo działo się także w rywalizacji ŁKS-u z GKS-em Katowice.

Wyniki wtorkowych spotkań STS Pucharu Polski:

KS Goczałkowice Zdrój II – Polonia Bytom (0:7)

Olimpia Grudziądz – Śląsk Wrocław (0:1)

ŁKS Łódź – GKS Katowice (1:2)

Zawisza Bydgoszcz – GKS Wikielec (3:0)

Znicz Pruszków – Korona Kielce (0:3)

Chojniczanka Chojnice – Świt Szczecin (3:1)

Odra Opole – Piast Gliwice (0:2)

