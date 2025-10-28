Oni grają dalej! Wyniki wtorkowych spotkań STS Pucharu Polski

Wtorek z Pucharem Polski za nami
STS Puchar Polski zawsze rządzi się swoimi prawami. Nie bez powodu rozgrywki te nazywane są turniejem tysiąca drużyn. W każdym sezonie mniejszą bądź większą niespodziankę sprawiają zespoły z niższych lig. To powoduje, że każdy mecz jest ciekawy i trudno wskazać faworyta, jeśli nawet gra zespół z wyższej ligi.
Po pierwszych meczach 1/16 finału tegorocznej edycji jednak nie może być większych niespodzianek. Dzisiaj swoje mecze rozgrywało kilka zespołów z PKO Ekstraklasy, a także kilka ekip z Betclic 1. ligi. Odbyło się także starcie trzecioligowców. Niemniej wyniki, które wskazała tablica świetlna, były zgodne z przewidywaniami bukmacherów i kibiców.
Nie mogło jednak zabraknąć goli, bowiem w meczu rezerw zespołu z Goczałkowic Zdroju przeciwko Polonii Bytom padł wynik aż 7:0 dla gości z Górnego Śląska. Poza tym sporo działo się także w rywalizacji ŁKS-u z GKS-em Katowice.
Wyniki wtorkowych spotkań STS Pucharu Polski:
KS Goczałkowice Zdrój II – Polonia Bytom (0:7)
Olimpia Grudziądz – Śląsk Wrocław (0:1)
ŁKS Łódź – GKS Katowice (1:2)
Zawisza Bydgoszcz – GKS Wikielec (3:0)
Znicz Pruszków – Korona Kielce (0:3)
Chojniczanka Chojnice – Świt Szczecin (3:1)
Odra Opole – Piast Gliwice (0:2)
