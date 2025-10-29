Mecz Pucharu Polski zagrożony? Zalało boisko

Jutrzejszy meczu pomiędzy Gryfem Słupsk a Lechem Poznań zapowiada się ciekawie, o ile się w ogóle odbędzie. Jak przekazał Dominik Pasternak z "TVP Sport" trwa walka o przywrócenie boiska do stanu użyteczności po intensywnych opadach.

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: STS Puchar Polski

Trwa walka o przygotowanie murawy na mecz Gryfa z Lechem

Mecze Pucharu Polski zawsze wzbudzają wiele emocji wśród kibiców. Nie ma się jednak co temu dziwić. Drużyna z niższych lig może przecież trafić na rywala zdecydowanie wyżej notowanego, np. z PKO Ekstraklasy, a nawet mistrza kraju. Taki przypadek mamy przecież w tej rundzie naszych zmagań, gdzie Gryf Słupsk podejmie przed własną publicznością zespół Lecha Poznań.

Niemniej pomimo tego, że ta rywalizacja odbyć ma się dopiero w czwartek o godzinie 12:00, to już dzisiaj pojawiły się w mediach informacje mówiące o zagrożeniu dla odbycia się tej rywalizacji. Wszystko bowiem przez intensywne opady deszczu, które spowodowały zalanie boiska. Dominik Pasternak z „TVP Sport” poinformował, że służby odpowiadające za stan murawy, a więc pracownicy Gryfa, walczą obecnie, aby przygotować ją do meczu. Prognozy opadów nie są jednak zbyt optymistyczne.

Aktualizacja. Pracownicy klubu robią co mogą i są efekty. https://t.co/QhQHHUbc1f pic.twitter.com/IsLhdh2eOS — Dominik Pasternak (@Do_Pasternak) October 29, 2025

Niemniej wszystko wskazuje na to, że na ten moment sytuacja jest opanowana, choć przez noc wiele może się jeszcze zmienić, a deszcz może popsuć wysiłki wielu ludzi zaangażowanych w przygotowanie tego starcia. Dla Gryfa Słupsk i całej lokalnej społeczności do wielkie święto piłki nożnej, bowiem taka rywalizacja i szansa na sprawienie niespodzianki zdarza się raz na wiele lat, a może i dekad.

Zobacz także: Hutnik znalazł swoją drogę. „Nie jesteśmy klubem, który przyciąga pieniędzmi” [ROZMOWA]