Gryf postawił się Lechowi. Ciekawe widowisko w Słupsku [WIDEO]

Lech Poznań wygrał 2:1 z Gryfem Słupsk w meczu 1/16 finału STS Pucharu Polski. Tym samym drużyna Kolejorza zapewniła sobie awans do następnej rundy rozgrywek.

STS Puchar Polski. Lech Poznań awansował do 1/8 finału

W czwartek o godzinie 12:00 rozpoczęło się spotkanie pomiędzy Gryfem Słupsk a Lechem Poznań w ramach 1/16 finału STS Pucharu Polski. Drużyna Kolejorza była oczywiście zdecydowanym faworytem tego pojedynku, choć czwartoligowy zespół z Pomorza, dla którego było to wyjątkowe starcie, nie zamierzał „tanio sprzedać skóry”. Gryf zaprezentował się z bardzo dobrej strony i ambitnie walczył przeciwko mistrzowi PKO BP Ekstraklasy, co sprawiło, że kibice zgromadzeni na stadionie mogli oglądać emocjonujące widowisko.

Pierwsza połowa przebiegała pod wyraźne dyktando gości z Poznania. Podopieczni Nielsa Frederiksena objęli prowadzenie już w 19. minucie po trafieniu Filipa Jagiełły, który skutecznie wykończył składną akcję. W 34. minucie ekipa Dumy Wielkopolski podwyższyła wynik na 2:0 po bramce Joela Pereiry, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym gospodarzy. Po przerwie Gryf Słupsk nie zamierzał się jednak poddawać – w 54. minucie Damian Wojda strzelił gola kontaktowego, przywracając emocje w końcówce meczu.

W doliczonym czasie gry sytuację zespołu z województwa pomorskiego skomplikowała druga żółta, a w konsekwencji czerwona kartka dla środkowego obrońcy – Michała Wiśniewskiego. Ostatecznie spotkanie zakończyło się skromnym zwycięstwem Lecha 2:1, który tym samym awansował do 1/8 finału STS Pucharu Polski. Mimo nieznacznej porażki, zawodnicy Gryfa mogą być zadowoleni ze swojej postawy, ponieważ pokazali duże zaangażowanie i postawili trudne warunki znacznie wyżej notowanemu rywalowi.

Gryf Słupsk – Lech Poznań 1:2 (0:2)

0:1 Filip Jagiełło 19′

0:2 Joel Pereira 34′

1:2 Damian Wojda 54′