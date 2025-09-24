Widzew awansował po szalonej walce z Bruk-Betem Termaliką. Decydowały karne

23:50, 24. września 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Widzew Łódź wyeliminował Bruk-Bet Termalikę po szalonym meczu STS Pucharu Polski z dogrywką i rzutami karnymi. Goście awansowali jednocześnie do kolejnej fazy rozgrywek.

Bruk-Bet Termalica - Widzew Łódź
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Bruk-Bet Termalica - Widzew Łódź

Widzew wyrwał zwycięstwo w konkursie rzutów karnych

Widzew Łódź przystępował do środowej potyczki z Bruk-Betem Termaliką, chcąc zmazać plamę po przegranej w PKO BP Ekstraklasie z Górnikiem Zabrze (2:3). Zadanie nie było jednak łatwe, bo na drodze drużyny Patryka Czubaka stanął Bruk-Bet Termalica, który w trakcie weekendu uległ Lechowi Poznań (0:2). Każda z drużyn chciała zatem za wszelką cenę wrócić na zwycięski szlak.

Po pierwszych trzech kwadransach rywalizacji więcej powodów do zadowolenia mieli goście. Widzew już w 19. minucie objął prowadzenie. Skutecznością błysnął Fran Alvarez, popisując się efektownym strzałem z woleja. Tymczasem jeszcze przed przerwą gospodarze mogli wyrównać. Na mocny strzał pozwolił sobie Sergio Guerrero, ale piłka po jego próbie zatrzymała się na poprzeczce.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Górnika Zabrze
1/32 finału Pucharu Polski: Znamy komplet środowych wyników
Rafał Gikiewicz
Widzew bez miejsca dla Gikiewicza? Bramkarz nie gryzł się w język
Patryk Czubak
Widzew na tarczy w Zabrzu. Słowa trenera mówią wszystko

Po zmianie stron ekipa Marcina Brosza wróciła do gry. Już w 55. minucie Andrzej Trubeha strzelił gola na 1:1, pokonując Veljko Ilicia. W żadnym wypadku jednak Bruk-Bet Termalica nie chciał dążyć do dogrywki. Szukał kolejnego gola i bliski tego był w 74. minucie Guerrero, ale nieznacznie się pomylił.

Gospodarze w każdym razie osiągnęli cel i strzelili gola na 2:1 w 81. minucie. Ostatnie słowo w drugiej odsłonie należało jednak do niezawodnego Juljana Shehu, który w doliczonym czasie gry zdobył bramkę na 2:2 i do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. W niej jednak żadnej z ekip nie udało się skierować piłki do siatki. Tym samym potrzebny był konkurs jedenastek.

Rzuty karne lepiej egzekwowali goście i Widzew wywalczył awans do kolejnej fazy rozgrywek. Swojego przeciwnika pozna w poniedziałek w trakcie losowania par 1/16 finału rozgrywek. Z kolei już w najbliższy weekend Bruk-Bet Termalica rozegra ligowe spotkanie z Piastem Gliwice na wyjeździe. Łodzianie natomiast zmierzą się na swoim stadionie z Rakowem Częstochowa.

Bruk-Bet Termalica – Widzew Łódź 2:2 pd. (5:4 k.) (2:2) (0:1)
0:1 Fran Alvarez 19′
1:1 Andrzej Trubeha 55′
1:2 Kamil Zapolnik 81′
2:2 Juljan Shehu 90+1′