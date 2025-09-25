Arka Gdynia i Motor Lublin mierzyli się ze sobą w czwartkowy wieczór w ramach 1/32 finału Pucharu Polski. Rywalizacja zakończyła się triumfem podopiecznych Dawida Szwargi (1:0 po dogrywce).

Arka Gdynia pokonała Motor Lublin

Czwartkowe zmagania w ramach 1/32 finału Pucharu Polski zakończył bardzo ciekawy na papierze pojedynek. A w nim Arka Gdynia przed własną publicznością podejmowała Motor Lublin. W tym sezonie drużyny miały już okazję się ze sobą spotkać. Miało to miejsce w 1. kolejce rozgrywek PKO Ekstraklasy. Lepsza wówczas okazała się drużyna Mateusza Stolarskiego, która zwyciężyła 1:0. A bohaterem rywalizacji został Jacques Ndiaye

Pierwsza odsłona spotkania kompletnie nie przyniosła emocji. Drużyny oddały bowiem zaledwie sześć strzałów na bramkę. I ani jedna z prób nie leciała w kierunku bramki. Niewątpliwie kibice zgromadzeni na obiekcie i przed ekranami telewizorów mogli czuć prawdziwe rozczarowanie.

W drugiej odsłonie ożywiła się gra. Zarówno Motor Lublin jak i Arka Gdynia tworzyły swoje akcje bramkowe. Wynik nie ulegał zmianie, aż do doliczonego czasu, kiedy to na listę strzelców wpisał się Sebastian Kerk. Arbiter jednak po analizie z wozem VAR anulował trafienie, co wściekło miejscowych kibiców. Bezbramkowy wynik sprawił, że do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był dodatkowy czas gry.

Po dogrywce wreszcie poznaliśmy zwycięzcę. Finalnie to Arka Gdynia awansowała do kolejnej rundy Pucharu Polski. Bohaterem rywalizacji został Kamil Jakubczyk, który wpisał się na listę strzelców w 103. minucie.

Arka Gdynia w kolejnym meczu zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Motor Lublin natomiast zagra przed własną publicznością z Radomiakiem Radom.

Arka Gdynia – Motor Lublin 1:0

Jakubczyk (103′)