Manchester United się skompromitował. Amorim rozbrajająco szczery

Manchester United skompromitował się w Pucharze Ligi, odpadając po serii rzutów karnych z czwartoligowym Grimsby. Ruben Amorim nie krył rozczarowania i zapowiedział zmiany.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim po niespodziewanym odpadnięciu z Pucharu Ligi Angielskiej

Manchester United jako zdecydowany faworyt przystępował do rywalizacji z Grimsby Town, zespołem występującym na co dzień w czwartej lidze. Ostatecznie jednak Czerwone Diabły rozczarowały, przegrywając po serii rzutów karnych 2:3 i odpadły z Pucharu Ligi Angielskiej. W regulaminowym czasie gry padł remis 2:2. Po spotkaniu kilka słów komentarza przedstawił menedżer ekipy z Old Trafford.

– Jestem trenerem. Moim zadaniem jest wyjaśnić to, co się stało. Bardzo mi przykro z powodu naszych kibiców. Skupmy się na następnym spotkaniu – mówił Ruben Amorim, cytowany przez Manchester Evening News.

– Chciałbym powiedzieć coś mądrego i ważnego. Aczkolwiek nie mam nic do powiedzenia. Nic. I to jest największy problem. Widzę te same błędy i nie potrafię teraz nic dodać. Współczuję naszym kibicom – kontynuował Portugalczyk.

– Nie da się zmienić wszystkiego w jedno lato. Niemniej trzeba wygrywać mecze. I nie można prezentować się w taki sposób. Myślę, że to jest granica – zaznaczył trener.

– Myślę, że coś musi się zmienić – zakończył Amorim.

Man Utd fatalnie rozpoczął środowe spotkanie, przegrywając 0:2 już po 30 minutach gry. Pierwszego gola dla Grimsby strzelił Charles Vernam, a drugiego Tyrell Warren. Po przerwie dopiero w ostatnim kwadransie Czerwone Diabły zdołały doprowadzić do remisu dzięki trafieniom Bryana Mbeumo i Harry’ego Maguire’a. W konkursie rzutów karnych zawiedli jednak Matheus Cunha oraz Bryan Mbeumo i ostatecznie ekipa z Old Trafford pożegnała się z rozgrywkami Pucharu Ligi Angielskiej.

