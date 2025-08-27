AC Milan według informacji dziennikarza Sachy Tavolieriego jest na dobrej drodze, aby wzmocnić się zawodnikiem Chelsea. Na taki ruch może przeznaczyć 30 milionów euro.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

AC Milan zdecydowany na transfer Christophera Nkunku

AC Milan do nowego sezonu przystąpił z dużymi nadziejami. Niemniej już w pierwszej kolejce ekipa Massimiliano Allegriego rozczarowała swoich kibiców, przegrywając z Cremonese (1:2). Jednocześnie władze klubu z San Siro pracują nad pozyskaniem nowego gracza do ofensywy, o czym donosi dziennikarz Sacha Tavolieri.

Znany insider przekazał, że Milan jest obecnie na prowadzeniu w wyścigu o Christophera Nkunku z Chelsea. Władze włoskiego klubu prowadzą szybkie i zaawansowane rozmowy, a także są gotowe przeznaczyć na transfer 30 milionów euro.

Jasne jest jednak, że nie tylko Rossoneri chcą pozyskać Francuza. Nkunku znajduje się również na liście życzeń Bayernu Monachium, który złożył ofertę opartą na wypożyczeniu piłkarza. Klub z Premier League ma być jednak bardziej skłonny do zaakceptowania propozycji transferu definitywnego.

27-letni zawodnik trafił do Chelsea w lipcu 2023 roku. Aktualny kontrakt Nkunku z londyńskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. Z kolei jego wartość rynkowa jest szacowana na 35 milionów euro.

14-krotny reprezentant Francji ma na swoim koncie 62 występy w barwach Chelsea. Zdobył w nich 18 bramek i zanotował pięć asyst. Największe sukcesy piłkarz odnosił jednak w PSG, gdzie trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo Ligue 1. Ponadto dwukrotnie wygrał Puchar Niemiec. Z kolei z The Blues triumfował w Lidze Konferencji oraz Klubowych Mistrzostwach Świata.

Czytaj więcej: 60 milionów na stole! Juventus naciska na transfer snajpera