Liverpool rozbity. Słowa Slota mówią wszystko

08:33, 5. kwietnia 2026
Luka Pawlik
Liverpool w sobotę otrzymał lekcję piłki nożnej od Manchester City w Pucharze Anglii, przegrywając wysoko różnicą czterech trafień (0:4). Po meczu głos zabrał Arne Slot.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Arne Slot podsumował lanie od Manchesteru City

Liverpool miał szanse na trofeum w Pucharze Anglii, ale już na pewno jej nie wykorzysta. The Reds w sobotnie popołudnie przegrali w ćwierćfinale rozgrywek z Man City. Na listę strzelców wpisywali się Erling Haaland oraz Antoine Semenyo. Norweg skompletował hat-tricka. Po spotkaniu głos zabrał trener ekipy z Anfield Road.

– Myślę, że nie musicie mnie pytać o wynik, bo mówi sam za siebie. To niesamowicie rozczarowujące. Przegrana jest rozczarowująca, ale porażka 0:4 w ćwierćfinale Pucharu Anglii z drużyną, z którą Liverpool grał lub walczył tak wiele razy i tak często był pokonywany, to oczywiście ogromne rozczarowanie. Stracenie czterech bramek w 20 minut nie jest w naszym stylu – powiedział Arne Slot cytowany przez oficjalną stronę internetową Liverpoolu.

Losowanie par półfinałowych Pucharu Anglii odbędzie się 5 kwietnia. Z kolei mecze na tym etapie rozgrywek odbędą się najpewniej 25 i 26 kwietnia na stadionie Wembley.

Tymczasem swoje najbliższe spotkanie The Reds rozegrają już 8 kwietnia. Liverpool zmierzy się wówczas na wyjeździe z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 21:00. Następnie już 11 kwietnia drużyna Slota wróci do gry w Premier League. Z kolei 14 kwietnia odbędzie się rewanż Liverpoolu z gigantem Ligue 1.

