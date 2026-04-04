Arsenal z wstydliwą porażką. Trofeum nie dla ekipy Artety

Arsenal na pewno nie zdobędzie w tym sezonie Pucharu Anglii. Ćwierćfinałowy mecz z Southampton zakończył się sensacyjną porażką 1-2.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal odpada z Pucharu Anglii. Porażka z klubem Championship

Arsenal w ciągu ostatnich kilkunastu dni wyeliminował Bayer Leverkusen w Lidze Mistrzów, a także przegrał w finale Pucharu Ligi Angielskiej z Manchesterem City. Priorytetem pozostaje mistrzostwo Anglii oraz dobry wynik w Champions League. W sobotę Kanonierzy rywalizowali też w ramach ćwierćfinału Pucharu Anglii z Southampton. Oczywiście w starciu z przedstawicielem Championship faworytem był lider Premier League.

Mikel Arteta posłał do boju dość mocną jedenastkę – znalazło się w niej miejsce dla Martina Odegaarda, Gabriela Magalhaesa, Kaia Havertza czy Gabriela Jesusa. Dość sensacyjnie to Święci prowadzili do przerwy tego spotkania. W 35. minucie wynik otworzył Ross Stewart.

Do remisu Arsenal doprowadził dopiero w 68. minucie. Do siatki trafił Viktor Gyokeres, który chwilę wcześniej pojawił się na murawie. Wydawało się, że od tego momentu Kanonierzy będą dominować i dążyć do gola na wagę zwycięstwa. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna, gdyż na kilka minut przed końcem regulaminowego czasu gry Shea Charles zapewnił prowadzenie gospodarzom. Londyńczycy nie byli już w stanie odpowiedzieć i sensacyjnie pożegnali się z Pucharem Anglii.