Liverpool i Man City zgodnie z planem. Komplet sobotnich wyników w Pucharze Anglii

22:54, 14. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

W sobotę odbyły się spotkania w ramach 1/16 finału Pucharu Anglii. Tego dnia zobaczyliśmy w akcji m.in. Liverpool oraz Manchester City. Faworyci zagrali zgodnie z planem.

Rosaire Longelo oraz Tijjandi Reijnders
Rosaire Longelo oraz Tijjandi Reijnders

Puchar Anglii: komplet sobotnich wyników

W sobotę rozegrano kolejne spotkania w ramach 1/6 finału Pucharu Anglii, które dostarczyły kibicom sporo emocji i piłkarskich wrażeń. Na boiskach zobaczyliśmy w akcji m.in. zawodników Liverpoolu oraz Manchesteru City, którzy należeli do grona głównych faworytów tej fazy rozgrywek. Obie drużyny potwierdziły swoje aspiracje, prezentując solidną i skuteczną grę. Ostatecznie faworyci zagrali zgodnie z planem, meldując się w kolejnej rundzie bez większych niespodzianek.

Manchester City tego dnia mierzył się z Salford City. Podopieczni Pepa Guardioli dopełnili formalności, kontrolując cały mecz. Rywalizacja zakończyła się rezultatem 2:0, a do siatki trafiali Alfie Dorrington, gol samobójczy, a także Marc Guehi, dla którego jest to premierowy gol w barwach The Citizens.

Liverpool natomiast miał dużo cięższe zadanie. Mistrzowie Anglii mierzyli się z Brighton & Hove Albion. Drużyna prowadzona przez Arne Slota musiała się sporo namęczyć, ale udało im się przypieczętować awans do kolejnej rundy. Mecz zakończył się rezultatem 3:0.

W najciekawszym meczu tego dnia zobacyzliśmy w akcji Aston Villę oraz Newcastle United. Spotkanie przyniosło wiele emocji i aż cztery trafienia. Szczęśliwcami okazali się podopieczni Eddiego Howe’a, którzy zapewnili sobie dalszą grę w Pucharze Anglii, zwyciężając 3:1

Komplet sobotnich wyników w 1/16 finału Pucharu Anglii:

Burton – West Ham 0:1

Burnley – Mansfield 1:2

Manchester City – Salford 2:0

Norwich – West Brom 3:1

Southampton – Leicester 2:1

Aston Villa – Newcastle 1:3

Liverpool – Brighton 3:0

