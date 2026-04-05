Arsenal poza Pucharem Anglii. Arteta skomentował bolesną porażkę

Arsenal w tym sezonie na pewno nie wygra Puchar Anglii. Kanonierzy przegrali w sobotę z Southampton (1:2). Po zakończeniu spotkania kilka zdań wyraził Mikel Arteta.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal stracił szansę na krajowy puchar

Arsenal rywalizuje w tej kampanii o mistrzostwo Premier League. Do soboty natomiast drużyna z Emirates Stadium liczyła się też w grze o triumf w Pucharze Anglii. Ostatecznie na pewno krajowego pucharu Kanonierzy już nie wygrają. Po przegranej z Southampton swoimi przemyśleniami podzielił się trener stołecznej ekipy.

– Nie chcę usprawiedliwiać nieobecnych ani tych, którzy są tutaj, ale mają problemy. Nie o to chodzi. Musimy spojrzeć w lustro, zaakceptować sytuację i pojechać do Portugalii z jasnym umysłem, z właściwym zrozumieniem i gotowi na kolejne wyzwanie – powiedział Mikel Arteta cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu z Londynu.

– Czy odpadnięcie z dwóch rozgrywek może być korzystne dla walki o tytuł? Nie wiem. Jesteśmy wyeliminowani i choć tak jest, ból pozostaje. Niemniej kiedy ten ból minie, musimy jak najlepiej wykorzystać czas, jaki mamy, aby zmaksymalizować nasze zasoby i się rozwijać – zaznaczył Hiszpan.

Najbliższe wyzwania Arsenalu

Arsenal we wtorkowy wieczór zmierzy się ze Sporting CP w spotkaniu 1/4 finału Ligi Mistrzów. Z kolei kilka dni później ekipa z Londynu zagra z Bournemouth.

Ciekawie zapowiada się druga połowa kwietnia dla Kanonierów, gdy zmierzą się w rewanżowym starciu z Lizbończykami. Z kolei 19 kwietnia oczy kibiców ligi angielskiej i nie tylko będą zwrócone na Etihad Stadium, gdzie Arsenal w roli gościa zagra z Manchester City.