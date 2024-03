Szalony spektakl na Old Trafford! Manchester United pokonuje Liverpool [WIDEO]

Manchester United po szalonym meczu w Pucharze Anglii pokonał Liverpool do dogrywce 4-3. Awans do półfinału Czerwonym Diabłom zapewnił Amad Diallo.

Manchester United awansował do półfinału Pucharu Anglii po ograniu Liverpoolu

Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka

Bramka na 4-3 padła w doliczonym czasie drugiej połowy dogrywki

Manchester United pokonał Liverpool! Fantastyczne widowisko

Puchar Anglii to dla Manchesteru United ostatnia szansa na zdobycie w tym sezonie jakiegokolwiek trofeum. Mając na uwadze dyspozycję Czerwonych Diabłów oraz Liverpoolu, faworyt ćwierćfinałowego meczu na Old Trafford mógł być tylko jeden.

Spotkanie dość niespodziewanie zaczęło się od mocnego uderzenia gospodarzy. W 10. minucie dał im prowadzenie niezawodny Scott McTominay. Liverpool poważnie zamieszał jeszcze przed przerwą. W 44. minucie do wyrównania doprowadził Alexis Mac Allister, a chwilę później bramkę zdobył także Mohamed Salah.

W drugiej odsłonie drużyny były dużo mniej skuteczne. Manchester United dopiął jednak swego, doprowadzając do dogrywki po golu Antony’ego. Dla Brazylijczyka to drugie trafienie w sezonie 2023/2024.

Dogrywka była równie szalona, co regulaminowy czas gry. W 105. minucie Harvey Elliott ponownie wyprowadzić Liverpool na prowadzenie. Kilka minut później odpowiedział mu Marcus Rashford.

Obie ekipy przygotowywały się już do serii rzutów karnych. W doliczonym czasie gry dogrywki skuteczną kontrę wyprowadził jednak Alejandro Garnacho, zagrywając piłkę do Amada Diallo. Ten precyzyjnym strzałem zapewnił Manchesterowi United zwycięstwo i awans do półfinału Pucharu Anglii.