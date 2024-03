Polski bramkarz obronił karnego Sterlinga i utrzymuje swój zespół w grze o Puchar Anglii! [WIDEO]

IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Jakub Stolarczyk

Chelsea FC w niedzielę walczyła o awans do półfinału Pucharu Anglii z Leicester City

W bramce Lisów stanął na co dzień rezerwowy Jakub Stolarczyk

Wynik szybko otworzył Marc Cucurella, ale nieco później Polak w ładnym stylu obronił Raheema Sterlinga

Cucurella pokonał Stolarczyka, ale Polak i tak zabłysnął

Znamy już dwóch półfinalistów tegorocznej edycji Pucharu Anglii. Wystąpią w nim piłkarze Manchesteru City, a także, niespodziewanie, Coventry City.

W niedzielę o trzecie miejsce w tym etapie turnieju walczyli piłkarze Chelsea FC oraz Leicester City. Wielkimi faworytami starcia byli, rzecz jasna, The Blues. Drugoligowe Lisy musiałyby doprowadzić do dużej niespodzianki, by cieszyć się z przejścia dalej. Kolejną szansę od trenera Maresci otrzymał Jakub Stolarczyk. Polski bramkarz już wcześniej występował w pucharowych starciach swojej drużyny.

23-latek szybko musiał jednak wyciągać piłkę ze swojej siatki po raz pierwszy. Doszło do tego bowiem jeszcze w pierwszym kwadransie. Podopieczni Mauricio Pochettino udanie wyprowadzili kontrę, a Nicolas Jackson ładnie związał rywala w dryblingu na skrzydle. Ostatecznie Senegalczyk dojrzał wzdłuż bramki nabiegającego Marca Cucurellę, a ten nie miał problemu, by z najmniejszej odległości wyprowadzić swój zespół na prowadzenie.

🎮 Pograli piłkarze Chelsea FC i prowadzą w starciu z Leicester City! 🔥



🅰️ Cole Palmer → Nicolas Jackson → Marc Cucurella ⚽️



Mecz o półfinał Pucharu Anglii trwa w Eleven Sports 1. 📺 #EFLpl pic.twitter.com/2PZHo204yA — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 17, 2024

Kilka chwil później o Polaku zrobiło się już jednak znacznie głośniej. Arbiter podyktował rzut karny po faulu na Raheemie Sterlingu. Do piłki podszedł sam poszkodowany, ale Stolarczyk wyszedł z tego pojedynku górą. Tym samym utrzymał swoją drużynę w grze.

🇵🇱 𝐉𝐀𝐊𝐔𝐁 𝐒𝐓𝐎𝐋𝐀𝐑𝐂𝐙𝐘𝐊 𝐁𝐑𝐎𝐍𝐈 𝐑𝐙𝐔𝐓 𝐊𝐀𝐑𝐍𝐘! 🔥



💪 23-latek broni jedenastkę Raheema Sterlinga w ćwierćfinale Pucharu Anglii! 🔝



Zobaczcie tę interwencję bramkarza Leicester City! 😍 #EFLpl pic.twitter.com/sfAASSyJ47 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 17, 2024

Zobacz też: Oficjalnie: Kamiński stracił trenera. Nadchodzi nowe otwarcie dla Polaka?