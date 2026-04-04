Manchester City zmiażdżył Liverpool! Totalny pogrom

Manchester City w półfinale FA Cup. Haaland skompletował hat-tricka

Manchester City i Liverpool, czyli dwie najlepsze drużyny Premier League ostatnich kilku lat stanęły do bezpośredniej rywalizacji w ćwierćfinale Pucharu Anglii. Dla obu drużyn krajowy puchar to być może ostatnia szansa, żeby zakończyć sezon z trofeum. Po sobotnim hicie w grze pozostał tylko zespół Pepa Guardioli. The Reds odpadli z prestiżowego turnieju, przegrywając aż (0:4).

Bohaterem spotkania bez wątpienia został Erling Haaland. Norweg skompletował hat-tricka, który znacząco przyczynił się do awansu. Worek z bramkami otworzył w 39. minucie, a już kilka minut później świętował kolejną bramkę jeszcze przed przerwą.

W drugiej połowie strzelanie rozpoczął Antoine Semenyo, wpisując się na listę strzelców w 50. minucie. Chwilę po nim trzeciego gola zdobył Haaland, dobijając Liverpool. Goście mogli zmniejszyć rozmiary porażki, ale rzutu karnego znowu nie wykorzystał Mohamed Salah.

Liverpool znalazł się w trudnym położeniu, ponieważ za kilka dni czeka ich kolejne trudne spotkanie. Zagrają dwumecz w Lidze Mistrzów z Paris Saint-Germain. Dodatkowo w Premier League zmierzą się m.in. z Chelsea, Man United czy Crystal Palace.

Manchester City 4:0 Liverpool (39′, 45+2′, 57′ Haaland, 50′ Semenyo)