Sensacja na Wembley! Tarcza Wspólnoty nie dla Liverpoolu [WIDEO]

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Crystal Palace - Liverpool

Community Shield 2025. Crystal Palace lepsze od Liverpoolu

Crystal Palace sprawiło nie lada sensację, pokonując faworyzowany Liverpool po serii rzutów karnych w meczu o Tarczę Wspólnoty. Ten pojedynek został rozegrany na legendarnym Wembley, co dodało temu starciu większego prestiżu. Spotkanie, które odbyło się w niedzielę, 10 sierpnia, dostarczyło kibicom wielu emocji oraz zwrotów akcji. W regulaminowym czasie gry padł remis 2:2, a z uwagi na to, że w tych rozgrywkach nie ma dogrywki, to zwycięzcę tej potyczki wyłonił dopiero emocjonujący konkurs jedenastek.

Już w 4. minucie drużyna Czerwonych objęła prowadzenie za sprawą Hugo Ekitike, który skutecznie wykończył akcję swojej ekipy. Odpowiedź zespołu Orłów nadeszła szybko – w 17. minucie Jean-Philippe Mateta wykorzystał rzut karny, doprowadzając do wyrównania. Nie minęło jednak wiele czasu, a Jeremie Frimpong znów dał przewagę mistrzom Premier League, trafiając na 2:1 w 21. minucie. Po zmianie stron Crystal Palace ruszyło do ataku i w 77. minucie Ismaila Sarr wyrównał stan meczu, doprowadzając do serii rzutów karnych.

W konkursie jedenastek bohaterem został bramkarz Crystal Palace – Dean Henderson. 28-letniego golkipera nie zdołali bowiem pokonać Mohamed Salah, Harvey Elliott oraz Alexis Mac Allister. To właśnie pudła tych zawodników przesądziły o tym, że trofeum powędrowało do ekipy z Selhurst Park. Dla drużyny The Eagles to kolejny historyczny sukces po wcześniejszym zdobyciu Pucharu Anglii. Liverpool natomiast rozpoczął nowy sezon od falstartu, co zmusza Arne Slota do szczegółowego przeanalizowania przegranej potyczki.

Crystal Palace – Liverpool 2:2 (1:2) [3:2 w rz. k.]

0:1 Hugo Ekitike 4′

1:1 Jean-Philippe Mateta (rzut karny) 17′

1:2 Jeremie Frimpong 21′

2:2 Ismaila Sarr 77′