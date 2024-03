Klopp: Liverpool zasługiwał na awans

Jurgen Klopp nie ma wątpliwości, że to Liverpool zasługiwał na awans do kolejnej rundy FA Cup. Menedżer Liverpoolu zapowiadał, że jego zespół podniesie się po porażce na Old Trafford i będzie gotowy na walkę o mistrzostwo Anglii.

Mecz Pucharu Anglii zakończył się wygraną Manchesteru United, który uporał się z Liverpoolem po dogrywce. Jurgen Klopp uważa jednak, że z przebiegu całego spotkania to jego zespół zasłużył na awans.

– Był moment w drugiej połowie, kiedy powinniśmy to zakończyć i strzelić kolejnego gola. Zasłużyliśmy na awans. Nie podejmowaliśmy jednak najlepszych decyzji. Gdy masz tylko gola przewagi jasne jest, że rywal może odpowiedzieć i tak się stało. Chłopcy dali z siebie wszystko i pozostaje nam zaakceptować końcowy wynik – ocenił Klopp.

Niemiecki menedżer zasugerował, że United awansowali do kolejnej rundy, bo mieli w nogach mniej meczów niż The Reds. Widać to było w kluczowych momentach dogrywki. – Nie można porównywać naszego sezonu do United pod względem liczby meczów. W porządku, takie jest jednak życie. Musimy iść dalej – stwierdził.

– Pomimo odpadnięcia jestem dumny z tego, co zobaczyłem na boisku. Nie wątpiłem i nigdy nie zwątpię w charakter mojej drużyny. Tym razem nie wykorzystaliśmy naszych okazji i to rywal przeszedł dalej. Pozostaje nam teraz odzyskać siły, mam nadzieję, że wszyscy wrócą zdrowi ze zgrupowań kadry. Po tej przerwie damy z siebie wszystko – dodał Klopp.