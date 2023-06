PressFocus Na zdjęciu: Manchester City

Kto sięgnie po Puchar Anglii? W finale zmierzą się Manchester City i Manchester United

Pep Guardiola był obecny na konferencji prasowej przed decydującym meczem

Hiszpan zdradził, kogo zobaczymy między słupkami bramki Obywateli

Puchar Anglii. Ortega zajmie miejsce w bramce City

The Emirates FA Cup, czyli Puchar Anglii czeka ostatni i decydujący etap. W finale rozgrywanym na Wembley zmierzą się dwie drużyny z Manchesteru – City i United. Obywatele mają szansę na siódme takie trofeum, natomiast Czerwone Diabły walczą o 13 triumf w tych rozgrywkach. Zwycięstwo w sobotnim starciu może przybliżyć podopiecznych Pepa Guardioli do potrójnej korony, z kolei w przypadku ekipy Erika ten Haga będzie to druga wygrana krajowych pucharach w tym sezonie – wcześniej zespół z Old Trafford sięgnął po Puchar Ligi.

Na konferencji prasowej przed zbliżającym się pojedynkiem hiszpański szkoleniowiec City m.in. zdradził, kogo zobaczymy między słupkami bramki świeżo upieczonych mistrzów Anglii. Guardiola potwierdził, że numerem jeden na to spotkanie będzie nie Ederson, a Stefan Ortega. Niemiec zaliczył już pięć potyczek w FA Cup i w każdej z nich zachował czyste konto. Teraz dostanie szansę w finale.

Trener The Citizens wypowiedział się także na temat Bernardo Silvy – Mamy jeszcze jeden mecz, finał Ligi Mistrzów. Nie wiem, czy to ostatnie spotkania Bernardo tutaj, ale mam nadzieję, że zostanie.

Hiszpan dysponuje pełną kadrą na starcie z lokalnym rywalem. Spotkanie na Wembley rozpocznie się w sobotę o godzinie 16:00.