Kolejne zmiany w Wiśle Kraków? Nowy podmiot ma wejść do gry [NASZ NEWS]

W Wiśle Kraków dojdzie do wielu zmian przed nowym sezonem. Chodzi zarówno o sprawy boiskowe, jak i te związane pośrednią z murawą. Będzie wymiana części składu, ale z informacji goal.pl wynika, że można się spodziewać nowości również w innych obszarach.

Piotr Front/Alamy Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Pożegnanie z Rodado?



Choć jest to ostatnia rzecz jakiej chciałby zarówno Jarosław Królewski jak i i kibice Wisły, to nie można wykluczyć, że Kraków opuści idol kibiców, czyli Angel Rodado. Goal.pl informował, że mocno zainteresowany Hiszpanem jest jeden z czołowych rumuńskich klubów.



To jednak nie wszystko. Jak wiadomo, od pewnego czasu napastnikowi Wisły przygląda się mocny turecki klub. A o tym jak obecnie wygląda sytuacja Rodado mówił w sobotnim wywiadzie dla goal.pl jego agent, Miguel Riera.



Wiadomo, że potencjalnych odejść może być więcej, ale klub pracuje też nad wzmocnieniami. Efektem tych działań jest „przechwycenie” piłkarza GKS Tychy.

Na koszulkach również zmiany?

Zmiany w klubie mogą też jednak dotyczych innych obszarów. Z informacji goal.pl wynika, że może dojść również do zmiany partnera technicznego klubu. Po pięciu latach dobiega końca umowa z firmą Macron, która w 2020 roku zastąpiła adidasa. A jak to będzie wyglądało w nowym sezonie? Z naszych informacji wynika, że najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że wiślaków będzie ubierała firma Kappa.



W tym momencie nie jesteśmy w stanie zapewnić, że to informacja pewna na sto procent. Próbowaliśmy potwierdzić ją w klubie, ale stanowczo odmówiono nam jakiegokolwiek komentarza w tej sprawie. Dopóki więc Wisła nie ogłosi oficjalnie kto będzie (nowym?) partnerem technicznym, wariant z Kappą należy uznać „tylko” za prawdopodobny. Wkrótce jednak również w tej sprawie wszystko powinno być jasne.