Wisła Kraków nie zdołała awansować do Ekstraklasy, więc powstaje pytanie co dalej z Angelem Rodado. Z informacji goal.pl wynika, że pojawiają się pierwsi zainteresowani jego przechwyceniem. Jeden z tropów prowadzi do Turcji.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Najwięcej zapytań będzie o lidera

Brak awansu Wisły Kraków do Ekstraklasy budzi pytania co do przyszłości jej piłkarzy. Oczywiście, największe zainteresowanie budzi kwestia Angela Rodado. Bożyszcze fanów Wisły i jej najlepszy strzelec ma ważny kontrakt z klubem, ale czy „Biała Gwiazda” da radę go zatrzymać?

Przyszłość Hiszpana w żaden sposób nie jest jeszcze przesądzona. Z informacji goal.pl wynika, że nie doszło jeszcze do rozmów w tej sprawie. W sposób naturalny jednak zaczyna się pojawiać zainteresowanie jego usługami. W kuluarach słyszymy, że jednym z klubów, które mają go na celowniku jest Trabzonspor, a więc jeden z najlepszych tureckich klubów.



Trabzonspor poprzedni sezon zakończył na siódmym miejscu w tabeli, co na pewno nie odzwierciedla ambicji tego klubu. Z kolei Rodado ma za sobą kolejny świetny sezon pod względem liczb. Hiszpan zdobył 23 gole, co dało mu pierwsze miejsce ex equo wśród strzelców. To już jego druga korona króla strzelców na zapleczu Ekstraklasa.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Trabzonspor na pewno stać na Rodado

Umowa Rodado z Wisłą obowiązuje do lata 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. I choć dyskusji o tym co będzie z Hiszpanem tego lata będzie „przybywało” to w tym momencie ciężko stwierdzić jaka będzie cena za Hiszpana. Wisła nie wypowiedziała się jeszcze w tej sprawie, choć trudno sobie wyobrazić, aby miała to być kwota poniżej miliona euro. Z drugiej strony akurat Trabzonspor na Rodado na pewno stać, bo płacił za piłkarzy o wiele większe kwoty.