Górnik ma konkurencję w kwestii Gasparika. Inny polski klub też zainteresowany Słowakiem! [NASZ NEWS]

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Gierczak (raczej) do końca sezonu

Kiedy Górnik Zabrze zwalniał Jana Urbana zastępując go Piotrem Gierczakiem, to wiadomo było, że jest to rozwiązanie tymczasowe, do końca sezonu. Działacze 14-krotnego mistrza Polski intensywnie rozglądają się za nowym szkoleniowcem, który przygotowałby zespół do nowego sezonu. Goal.pl jako pierwszy informował, że jednym z głównych kandydatów jest Michal Gasparik, były piłkarz tego klubu, który od kilku lat z powodzeniem pracuje w Spartaku Trnava.



Gasparik niedawno zdobył trzeci już Puchar Słowacji i jego praca znajduje uznanie w zabrzańskich gabinetach. O całej sprawie pisaliśmy szeroko tutaj.

Polska, Czechy czy Arabia Saudyjska?

Sam Gasparik przyznał w rozmowie z lokalnym portalem z Trnavy, że Górnik nie jest jedynym klubem zainteresowanym jego usługami. Jako kierunki wymienił też Czechy i Arabię Saudyjską (druga liga). Dodał również, i to jest ciekawe, że także w Polsce, poza zabrzanami, jest klub, który się nim interesuje. Wprawdzie nie podał nazwy, ale z ustaleń goal.pl wynika, że chodzi o Cracovię.



Z końcem sezonu „Pasy” żegnają trenera Kroczka i rozglądają się za nowym szkoleniowcem. Z naszych informacji wynika, że ostateczna decyzja w Krakowie jeszcze nie zapadła, a w grze wciąż jest kilku kandydatów. A Czy Gasparik jest faworytem? Wygląda na to, że nie, ale z kilku źródeł wiemy, że znajduje się w kręgu zainteresowania.



A jeśli chodzi o sytuację kontraktową Gasparika, to ma on jeszcze kontrakt ze Spartakiem do lata 2026, ale wygląda na to, że „w razie czego” rozwiązanie umowy byłoby możliwe.