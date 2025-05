To faworyt na nowego trenera Górnika? „Pierwsze rozmowy już się odbyły” [NOWE INFORMACJE]

Robert Skalski/Alamy Na zdjęciu: Stadion Górnika Zabrze

Czas podjąć decyzję

Wbrew pozorom czasu na podjęcie decyzji w sprawie nowego trenera nie ma tak wiele. Za tydzień kończy się liga, ale przerwa do rozpoczęcia przygotowań wcale nie będzie taka długa. W związku z tym można się spodziewać, że rozmowy na temat (nowego) trenera Górnika powinny przyspieszyć.

Goal.pl już kilka tygodni temu informował, że w Zabrzu od dawna myślą o tym, aby szkoleniowcem Górnika został Michal Gasparik, obecnie szkoleniowiec Spartaka Trnava. O sprawie pisaliśmy tutaj.



Wtedy sytuacja była taka, że trwał sezon na Słowacji, a Gasparik w tamtym momencie nie miał jeszcze oferty z Zabrza. Temat podchwyciły słowackie media, które zapytały Gasparika o Górnika. Szkoleniowiec Spartaka Trnava nie odżegnywał się od tego, choć wyraźnie podkreślał, że nie ma na stole propozycji z Zabrza.

Gasparik potwierdza zainteresowanie z Zabrza

Teraz sytuacja wygląda już inaczej. Wspomniany Gasparik rozmawiał z lokalnymi mediami na Słowacji i już tytuł wywiadu jest znaczący. Pozwolimy sobie zacytować go również w oryginale. „Tréner Spartaka Gašparík má vážnu ponuku z Poľska, prebehli už aj rokovania”. Czyli: „Trener Spartaka Gasparik ma poważną ofertę z Polski, odbyły się już rozmowy”. Dalej Gasparik ujawnia, że co do Górnika, to zostało dwóch kandydatów. On i inny szkoleniowiec. Dodał też, że ma zapytania z Czech i drugiej ligi Arabii Saudyjskiej.



Tyle wieści ze Słowacji. A czy są one prawdziwe? Goal.pl sprawdził własnymi kanałami i możemy potwierdzić, że właśnie tak wygląda. Temat Gasparika w Górniku jest jak najbardziej obecny, choć z naszej wiedzy wynika, że nic nie jest jeszcze przesądzone. A czy tym drugim kandydatem jest Białorusin Szpilewski? Informował o tym Piotr Wołosik z „Przeglądu Sportowego/Onet”. Kandydatura ciekawa merytorycznie, choć wydaje nam się, że w tym momencie poza zasięgiem finansowym klubu z Zabrza.



Co ciekawe, Gasparik, który niedawno po raz trzeci wygrał Puchar Słowacji ma umowę ze Spartakiem do lata 2026, ale… Być może w tej kwestii udałoby się osiągnąć porozumienie akceptowalne dla wszystkich stron.