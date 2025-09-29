Xavi marzy o pracy w Premier League. Padła nazwa klubu

Xavi Hernandez chce pracować w Premier League. Jak donosi Fabrizio Romano były trener FC Barcelony monitoruje sytuację w lidze. Klubem, do którego chciałby trafić jest Manchester United.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Manchester United – w tym klubie chciałby pracować Xavi

Xavi Hernandez od czerwca 2024 roku pozostaje bez klubu. Ostatnią drużyną, jaką prowadził była FC Barcelona w latach 2021-2024. Z Dumą Katalonii sięgnął po Mistrzostwo oraz Superpuchar Hiszpanii. Od momentu zwolnienia nie podjął nowego wyzwania, choć na brak ofert nie mógł narzekać. Nie tak dawno był wymieniany w kontekście objęcia posady trenera Bayeru Leverkusen.

Aktualnie nazwisko 45-letniego szkoleniowca jest łączone z Al-Ittihad. Saudyjczycy nieoczekiwanie postanowili zmienić trenera na początku sezonu. Z informacji Matteo Moretto wynika, że przedstawiciele klubu nawiązali już kontakt z Xavim.

Okazuje się, że Xavi przede wszystkim marzy o pracy w Premier League. Fabrizio Romano poinformował, że Hiszpan analizuje i monitoruje sytuacje w lidze pod kątem dostępnych opcji. Co więcej, 45-latek od razu przyjąłby ofertę od jednego z tamtejszych klubów. Podobno drużyną, do której chciałby trafić jest Manchester United. Nie przeszkadza mu nawet brak udziału w europejskich pucharach.

Czerwone Diabły od początku sezonu spisują się poniżej oczekiwań. Z tego powodu posada Rubena Amorima wisi na włosku. Na ten moment właściciel 20-krotnego mistrza Anglii nie myśli o zmianie trenera, więc Xavi musi uzbroić się w cierpliwość.