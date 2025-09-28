Xavi może objąć giganta. Rozmowy się rozpoczęły

Xavi Hernandez znalazł się w kręgu zainteresowań saudyjskiego giganta. Jak podaje dziennikarz Matteo Moretto, klub prowadzi rozmowy z byłym trenerem Barcelony.

Xavi
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xavi

Xavi jedną z głównych opcji dla giganta

Xavi Hernandez po odejściu z Barcelony w czerwcu 2024 roku wciąż pozostaje bez pracy. Przez ten czas Hiszpan był łączony z wieloma klubami, np. w ostatnim czasie z Bayerem Leverkusen. Jednak dotychczas szkoleniowiec nie zdecydował się na żadną z opcji.

Były legendarny pomocnik znalazł się na radarze Al-Ittihad. Ze stanowiskiem po czterech kolejkach pożegnał się właśnie Laurent Blanc po porażce 0:2 z Al Nassr, choć pod wodzą Francuza drużyna sięgnęła w zeszłym sezonie po mistrzostwo oraz Puchar Arabii Saudyjskiej.

W związku z tym saudyjski gigant szuka nowego szkoleniowca. Według doniesień klub prowadzi już rozmowy z Xavim. Czas pokaże, czy 45-latek zdecyduje się w końcu na powrót do pracy, czy też po raz kolejny odrzuci ofertę objęcia nowego zespołu.

Były trener Blaugrany i katarskiego Al-Sadd SC nie jest jedynym kandydatem. Władze Al-Ittihad rozmawiają również z innymi szkoleniowca, dlatego ostateczna decyzja może zapaść dopiero za jakiś czas.

W Al-Ittihad występują tacy zawodnicy jak Karim Benzema czy N’golo Kante. Obecnie zespół zajmuje trzecią pozycję w lidze saudyjskiej ze stratą trzech punktów do lidera, Al-Nassr.

