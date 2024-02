Mohamed Salah wrócił do treningów po kontuzji, jakiej nabawił się w trakcie Pucharu Narodów Afryki. To poważne wzmocnienie Liverpoolu przed walką o mistrzostwo Anglii.

fot. Imago/Propaganda Photo Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah wraca do pełnych treningów

Gwiazdor Liverpoolu w ostatnich tygodniach zmagał się z urazem

Wcześniej wyjechał także na Puchar Narodów Afryki

Salah wreszcie wraca. Liverpool z ogromnym wzmocnieniem

Liverpool w ostatnim czasie musiał radzić sobie bez Mohameda Salaha. Jego absencja była zaplanowana, bowiem w styczniu rozpoczął się Puchar Narodów Afryki. W trakcie turnieju Egipcjanin doznał kontuzji mięśniowej, która zmusiła go do przedwczesnego powrotu na Wyspy Brytyjskie. Jego dalszy udział w rozgrywkach międzynarodowych był wykluczony.

Skrzydłowy przez kolejne tygodnie dochodził do siebie. Choć dla The Reds była to poważna strata, nie wpłynęła zbyt negatywnie na osiągane wyniki. W tym czasie wygrali oni trzy z czterech ligowych meczów, doznając jedynie porażki z Arsenalem. Wydaje się, że lada moment Salah wróci do gry.

We wtorek 31-latek pojawił się na treningu Liverpoolu. Wrócił bowiem do pełnych zajęć z resztą drużyny i najprawdopodobniej będzie gotowy do gry w najbliższym spotkaniu.

🚨🇪🇬 Mo Salah, back to full training with the team today.pic.twitter.com/doQRkAG6qa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 13, 2024

Liverpool wkracza w decydujący etap sezonu. Trwa zażarta walka o mistrzostwo Anglii, w której udział biorą przynajmniej trzy drużyny. Salah w tej kampanii Premier League zgromadził już 14 bramek i 8 asyst. Nie ulega wątpliwościom, że to najmocniejsza broń w ofensywie ekipy Juergena Kloppa.

