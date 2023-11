John Stones w ostatnim czasie to jeden z najbardziej pechowych piłkarzy. Obrońca Manchesteru City w meczu z Young Boys doznał kolejnej kontuzji.

IMAGO / Dennis Ewert Na zdjęciu: Stones i Guardiola

John Stones w ostatnim czasie to jeden z najbardziej pechowych piłkarzy

Anglik po wyleczeniu kontuzji znów będzie musiał pauzować

W starciu z Young Boys zszedł po pierwszej połowie

John Stones znów kontuzjowany. Guardiola zrozpaczony

Manchester City pokonał Young Boys Berno 3:0 w spotkaniu 4. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jednak po spotkaniu w drużynie Obywateli nie wszyscy mogli być zadowoleni. John Stones, który niedawno wyleczył kontuzję biodra, znów zszedł z boiska z kontuzją. Reprezentant Anglii to jeden z największych pechowców w ostatnim czasie. Pep Guardiola w jednej z pomeczowych rozmów bardzo ubolewał nad stratą kluczowego zawodnika.

– John ponownie poczuł kontuzję. Bardzo mi go szkoda, bo znów jest niesamowicie profesjonalny i zaangażowany. To dla nas wielka strata. John jest bardzo ważny w tym, co robi, ale wyzdrowieje, sezon jest długi i wróci silniejszy – skomentował Pep Guardiola dla telewizji TNT Sports.

Zobacz także: Haaland miażdży Ronaldo i Messiego. “Blond bestia”