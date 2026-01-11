Wiadomo, kiedy Man United wybierze trenera. Dwóch faworytów

13:46, 11. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  ESPN

Manchester United na początku nowego tygodnia ma wybrać nowego tymczasowego trenera. Jego debiut odbędzie się w starciu z Man City. Jak podaje ESPN faworyci to Ole Gunnar Solskjaer i Michael Carrick.

Darren Fletcher
SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Darren Fletcher

Solskjaer albo Carrick. Debiut w Man United w starciu z Man City

Manchester United w ostatnich dniach prowadził rozmowy z kandydatami na tymczasowego trenera. W klubie trwają poszukiwania szkoleniowca, który przejmie zespół do końca sezonu po zwolnionym niedawno Rubenie Amorimie. Obecnie za wyniki odpowiada Darren Fletcher. Pod wodzą Szkota drużyna zremisowała z Burnley (2:2) w lidze. W niedzielę zagra drugi mecz w ramach Pucharu Anglii.

Według informacji ESPN w klubie chcą, aby na początku nadchodzącego tygodnia pojawił się nowy szkoleniowiec. Wszystko przez fakt, że w następny weekend Manchester United zagra derbowe starcie z Manchesterem City. Źródło dodaje, że dotychczasową pracę Fletchera doceniło kierownictwo drużyny z Old Trafford. On sam wyraził chęć pozostania na stanowisku trenera do końca sezonu.

Faworytów do pracy z Czerwonymi Diabłami ma być dwóch: Ole Gunnar Solskjaer i Michael Carrich. Rozmowy z Norwegiem odbyły się w sobotę (10 stycznia). Nieco wcześniej zarząd spotkał się z Anglikiem, aby również omówić potencjalną współpracę. W gronie kandydatów wymienia się również trzeciego byłego piłkarza klubu – Ruuda van Nistelrooya. Aczkolwiek ma on mniejsze szanse niż wspomniana dwójka.

Po 21. kolejkach Manchester United zajmuje 7. miejsce w Premier League. Na swoim koncie mają 32 punkty, a strata do TOP4 wynosi tylko 3 oczka. Nadchodzące tygodnie będą kluczowe, ponieważ czeka ich rywalizacja z Manchesterem City i Arsenalem.

