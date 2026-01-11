Neville wybrał nowego trenera Manchesteru United. „To najlepszy kandydat”

Gary Neville uważa, że Manchester United powinien spróbować zatrudnić Carlo Ancelottiego na stanowisku trenera. - To najlepszy kandydat - przyznał pięćdziesięcioletni Anglik, cytowany przez serwis Manchester Evening News.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Gary Neville

Gary Neville postawiłby na Carlo Ancelottiego

Manchester United, zajmujący dopiero siódme miejsce w tabeli Premier League, przechodzi przez bardzo trudny okres. Słabe i niesatysfakcjonujące wyniki ekipy Czerwonych Diabłów doprowadziły do zwolnienia Rubena Amorima. Tymczasowym szkoleniowcem zespołu z Old Trafford został Darren Fletcher, jednak coraz częściej mówi się, że wkrótce może go zastąpić Ole Gunnar Solskjaer. Mający większe kompetencje Norweg miałby prowadzić drużynę Red Devils przynajmniej do końca obecnego sezonu.

Przed kampanią 2025/2026 Manchester United chce jednak zatrudnić trenera z najwyższej półki. Swoją opinią w tej sprawie podzielił się Gary Neville, czyli legenda zespołu Czerwonych Diabłów i 85-krotny reprezentant Anglii. Zdaniem byłego piłkarza, po latach nieudanych wyborów menedżerskich klub z Old Trafford potrzebuje szkoleniowca z ogromnym doświadczeniem oraz autorytetem.

– Moim zdaniem idealnym kandydatem byłby Carlo Ancelotti, nawet jeśli jego przyjście musiałoby się opóźnić ze względu na mistrzostwa świata, gdzie poprowadzi reprezentację Brazylii – przyznał Neville, cytowany przez brytyjski serwis „Manchester Evening News”.

Zatrudnienie Ancelottiego byłoby jednak bardzo trudne do zrealizowania. 66-letni Włoch jest obecnie związany kontraktem z brazylijską federacją piłkarską. Choć umowa obowiązuje tylko do końca mundialu 2026, to strony rozmawiają o jej przedłużeniu do 2030 roku. Ancelotti największe sukcesy odnosił z Realem Madryt, z którym trzykrotnie cieszył się ze zwycięstwa w prestiżowej Lidze Mistrzów.