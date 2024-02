West Ham szuka następcy Moyesa. Kandydatem były trener Realu Madryt

David Moyes jest coraz bliżej zwolnienia z West Hamu. Jak informuje serwis Mail Sport, jednym z faworytów do zastąpienia Szkota jest były trener Realu Madryt.

IMAGO / MI News Na zdjęciu: David Moyes

West Ham notuje słabe wyniki

David Moyes może niebawem stracić posadę

Media wyłoniły faworytów do zastąpienia Szkota

David Moyes na wylocie. Trzech kandydatów na trenera West Hamu

West Ham United nie wygrał ośmiu ostatnich meczów, co może doprowadzić do zwolnienia Davida Moyesa. Szkot z Młotami pracuje od 2019 roku, ale klub nie może sobie pozwolić na tak rozczarowujące wyniki w kluczowym momencie sezonu. Aktualnie ekipa, w której występuje Łukasz Fabiański, zajmuje 9. miejsce w Premier League i ma już pokaźną kilkupunktową stratę do miejsc gwarantujących udział w europejskich pucharach.

Jak informuje Mail Sport, jest trzech kandydatów do zastąpienia Szkota. Na szczycie listy widnieje Julen Lopetegui, czyli były selekcjoner reprezentacji Hiszpanii i trener Realu Madryt. Oprócz tego faworytami są Graham Potter (ostatnio Chelsea) i Steve Cooper (ostatnio Nottingham).