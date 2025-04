W Premier League pozamiatane. Superkomputer nie ma wątpliwości

Walka o mistrzostwo Anglii wchodzi w ostatnią fazę. Na osiem kolejek przed końcem Liverpool ma wielką przewagę nad konkurencją. Według wskazania superkomputera BETSiE The Reds mają 99,4 procenta szans na wygranie ligi.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Puchar Premier League

Liverpool praktycznie pewny mistrzostwa Anglii

Liverpool w tym sezonie angielskiej Premier League radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie można powiedzieć, że zespół pod wodzą Arne Slota radzi sobie jak za najlepszych lat pod wodzą Jurgena Kloppa. Na obecnym etapie sezonu The Reds mają aż 12 punków przewagi nad drugim zespołem Arsenalu.

Tym samym praktycznie pewne wydaje się to, że piłkarze z Anfield Road zdobędą mistrzostwo Anglii. Potwierdzają to także wyliczenia superkomputera BETSiE. Według nich Liverpool zakończy sezon z 89 punktami na koncie, a więc z szesnastoma więcej, niż ma obecnie. Tym samym drużyna powinna zdobywać średnio dwa punkty na mecz w kolejnych ośmiu meczach. BETSiE daje Liverpoolowi 99,4 procenta szans na wygranie ligi angielskiej i zdobycie mistrzostwa Anglii. To praktycznie przesądza o losach walki w Premier League.

WIDEO: Liverpool – skróty meczów

Niezależnie od wyniku w tym sezonie wiele wskazuje na to, że Liverpool po sezonie czekają spore zmiany. Mówi się o tym, że z klubem pożegnać ma się kilku graczy, w tym Luis Diaz czy Darwin Nunez. Poza tym także nie do końca znana jest sytuacja Virgila van Dijka, a władze klubu już szukają jego następcy, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

