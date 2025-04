Liverpool chce gracza Barcelony. Slot naciska na transfer

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Slot chce transferu Araujo z Barcelony

Liverpool w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze. Piłkarze Arne Slota pewnie zmierzają po mistrzostwo Anglii i właściwie tylko katastrofa może im w tym przeszkodzić. Niestety dla kibiców The Reds będzie to jedyne ważne trofeum w tym sezonie, bowiem zespół odpadł z Ligi Mistrzów po porażce w serii rzutów karnych z PSG.

Niemniej obecny sezon i tak jest dla Liverpoolu zaskakująco dobry, bowiem jest pierwszą kampanią pod wodzą Slota, który na letnie okienko transferowe planuje rewolucje w zespole. Wiadomo, że na wylocie z klubu jest chociażby Luis Diaz oraz Darwin Nunez, a nie do końca pewna jest przyszłość Virgila van Dijka. To właśnie na znalezieniu następcy Holendra skupiają się teraz władze The Reds.

WIDEO: Skróty meczów Liverpoolu

Według informacji przekazanych przez serwis “El Nacional”, Liverpool chciałby latem tego roku pozyskać Ronalda Araujo z FC Barcelony. Urugwajczyk jest celem transferowym wówczas, gdy z klubu odejdzie Virgil Van Dijk. Na transfer środkowego obrońcy Dumy Katalonii mocno naciska sam Arne Slot.

Ronald Araujo w tym sezonie rozegrał dla FC Barcelony 14 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował dwie asysty. Już w zimowym okienku transferowym był on bliski odejścia z Hiszpanii. Serwis “Transfermarkt” wycenia 26-latka na 50 milionów euro, a jego umowa wygasa raz z końcem czerwca 2031 roku.

