Van Nistelrooy przekazał świetne wieści. Polak wraca do składu Leicester

Ruud van Nistelrooy ogłosił, że Jakub Stolarczyk będzie pierwszym bramkarzem Leicester do końca sezonu. Ma to związek z operacją, którą musiał przejść Mads Hermansen.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruud Van Nistelrooy

Jakub Stolarczyk zagra w pozostałych meczach Premier League

Leicester City nie zaliczy obecnego sezonu do udanych. Lisy zaledwie rok po powrocie do Premier League spadli ponownie do Championship. Utrzymania nie zapewniła nawet zmiana trenera, do której doszło na początku grudnia. Stery w klubie przejął Ruud van Nistelrooy. Wcześniej prowadził on tymczasowo Manchester United, gdzie wygrał trzy z czterech spotkań.

Ze względu na problemy kadrowe na pozycji bramkarza na przełomie grudnia i stycznia między słupki wskoczył Jakub Stolarczyk. 24-latek zastąpił w bramce Madsa Hermansena, a za swoje występy zebrał bardzo dobre recenzje. Teraz ponownie otrzyma szanse gry w Premier League. Van Nistelrooy potwierdził na konferencji prasowej, że Polak po raz kolejny zastąpi kontuzjowanego kolegę.

Oglądaj skróty meczów Premier League

– Hermansen musiał przejść operację, więc Jakub Stolarczyk zagra w pozostałych meczach. Było to konieczne, aby Mads mógł wrócić przed rozpoczęciem okresu przygotowawczego – powiedział Ruud van Niestelrooy, cytowany przez Bena Dinnery’ego.

– Jakub spisał się świetnie w grudniu i styczniu pod nieobecność Madsa – dodał szkoleniowiec Leicester.

Stolarczyk w sezonie 2024/2025 wystąpił w ośmiu meczach we wszystkich rozgrywkach. Do Leicester trafił zimą 2017 roku z Piasta Chęciny. Przez większość czasu był jednak wypożyczany do innych klubów takich jak: Hartlepool United, Fleetwood czy Dunfermline.