Igor Tudor lada moment może zakończyć współpracę z Tottenhamem Hotspur. Koguty już rozglądają się za nowym trenerem. Jak się okazuje, na radar angielskiego zespołu trafił Thiago Motta - informuje "Corriere dello Sport".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Thiago Motta zostanie trenerem Tottenhamu Hotspur?

Tottenham Hotspur rozgrywa fatalny sezon. Londyński zespół znajduje się na dole tabeli Premier League i musi drżeć o utrzymanie. Nie tak dawno klub dokonał zmiany na ławce trenerskiej. Thomasa Franka zastąpił Igor Tudor. Chorwat nie poprawił sytuacji drużyna. Koguty pod wodzą nowego szkoleniowca rozegrały trzy spotkania i każde z nich zakończyło się porażką.

Ostatnio zaczęły pojawiać się głosy, że Igor Tudor straci posadę w Tottenhamie Hotspur. Władze londyńskiego klubu rozważają radykalne kroki. W mediach zaczęły pojawiać się nazwiska trenerów, którzy mogliby zastąpić Chorwata. W tym gronie znalazł się Roberto De Zerbi. Ale najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje dziennik „Corriere dello Sport”. Jak się okazuje, Thiago Motta jest nowym kandydatem do objęcia funkcji szkoleniowca Kogutów.

Warto wspomnieć, ze włoski szkoleniowiec był łączony z Tottenhamem Hotspur przed zatrudnieniem Igora Tudora. Pomysł ostatecznie nie wypalił. Ale może na chwilę. 43-latek od marca zeszłego roku pozostaje na trenerskim bezrobociu, po tym jak Juventus zakończył z nim współpracę.

Tottenham Hotspur swoje najbliższe spotkanie rozegra w przyszłą niedzielę. Londyńczyków czekać będzie niezwykle trudne zadanie. Tego dnia zmierzą się bowiem na wyjeździe z Liverpoolem.