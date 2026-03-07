Koniec Tudora w Tottenhamie? Nowy kandydat na trenra

15:26, 7. marca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Corriere dello Sport

Igor Tudor lada moment może zakończyć współpracę z Tottenhamem Hotspur. Koguty już rozglądają się za nowym trenerem. Jak się okazuje, na radar angielskiego zespołu trafił Thiago Motta - informuje "Corriere dello Sport".

Igor Tudor
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Thiago Motta zostanie trenerem Tottenhamu Hotspur?

Tottenham Hotspur rozgrywa fatalny sezon. Londyński zespół znajduje się na dole tabeli Premier League i musi drżeć o utrzymanie. Nie tak dawno klub dokonał zmiany na ławce trenerskiej. Thomasa Franka zastąpił Igor Tudor. Chorwat nie poprawił sytuacji drużyna. Koguty pod wodzą nowego szkoleniowca rozegrały trzy spotkania i każde z nich zakończyło się porażką.

Ostatnio zaczęły pojawiać się głosy, że Igor Tudor straci posadę w Tottenhamie Hotspur. Władze londyńskiego klubu rozważają radykalne kroki. W mediach zaczęły pojawiać się nazwiska trenerów, którzy mogliby zastąpić Chorwata. W tym gronie znalazł się Roberto De Zerbi. Ale najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje dziennik „Corriere dello Sport”. Jak się okazuje, Thiago Motta jest nowym kandydatem do objęcia funkcji szkoleniowca Kogutów.

Warto wspomnieć, ze włoski szkoleniowiec był łączony z Tottenhamem Hotspur przed zatrudnieniem Igora Tudora. Pomysł ostatecznie nie wypalił. Ale może na chwilę. 43-latek od marca zeszłego roku pozostaje na trenerskim bezrobociu, po tym jak Juventus zakończył z nim współpracę.

Tottenham Hotspur swoje najbliższe spotkanie rozegra w przyszłą niedzielę. Londyńczyków czekać będzie niezwykle trudne zadanie. Tego dnia zmierzą się bowiem na wyjeździe z Liverpoolem.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź