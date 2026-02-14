Tottenham zareagował na kryzys. Lange wytłumaczył decyzję

Tottenham Hotspur podjął decyzję o zatrudnieniu Igora Tudora na trenera. Na temat tej decyzji kilka słów w rozmowie z klubowymi mediami wyraził dyrektor sportowy The Spurs.

fot. Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Dyrektor sportowy Tottenhamu o zatrudnieniu Igora Tudora

Tottenham Hotspur w tej kampanii nie spełnia pokładanych nadziei. Stołeczna ekipa aktualnie plasuje się w tabeli Premier League dopiero na 16. miejscu, mając tylko pięć punktów przewagi nad strefą spadkową. O to, aby drużyna zaczęła wspinaczkę na wyższe pozycje w ligowej klasyfikacji, ma zadbać nowy szkoleniowiec. Na temat ruchu klubu głos zabrał działacz The Spurs.

– Igor wniesie jasność, energię i doświadczenie w podejmowaniu złożonych wyzwań oraz wywieraniu wpływu na grę. Nasz cel jest prosty: ustabilizować grę, zmaksymalizować jakość składu i odnieść sukces w Premier League oraz Lidze Mistrzów – powiedział Johan Lange w rozmowie z oficjalną stroną internetową Tottenhamu.

Ekipa z Londynu jest bez wygranej od trzech meczów, licząc wszystkie rozgrywki. Tottenham zremisował w tym czasie z Manchester City (2:2), a także przegrał z Manchester United (0:2) i Newcastle United (1:2). Tudor natomiast zadebiutuje w nowej drużynie w wyjątkowym starciu, gdy The Spurs zmierzą się w roli gospodarza z Arsenalem. Spotkanie odbędzie się 22 lutego o godzinie 17:30.

Tottenham w roli gospodarza nie wygrał żadnego z trzech ostatnich meczów z Kanonierami. Za każdym razem przegrywał. The Spurs ostatnie zwycięstwo nad Arsenalem odnieśli w maju 2022 roku, wygrywając wówczas różnicą trzech trafień (3:0).