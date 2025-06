Tottenham szuka następcy Postecoglou. Jeden trener już odmówił

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Roberto De Zerbi nie przejmie Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur postanowił dokonać zmiany na ławce trenerskiej. Ange Postecoglou nie jest już szkoleniowcem drużyny Kogutów, pomimo że udało mu się wygrać Ligę Europy. Przypomnijmy, iż londyńska ekipa pokonała w finale Manchester United 1:0 po bramce Brennana Johnsona. Zupełnie inaczej Tottenham Hotspur prezentował się w rozgrywkach Premier League, gdzie uzbierał tylko 38 punktów, zajmując bardzo odległe 17. miejsce w tabeli.

To właśnie postawa w angielskiej ekstraklasie przelała czarę goryczy i skłoniła włodarzy londyńczyków do zwolnienia australijskiego menedżera. Ange Postecoglou opiekował się zespołem Kogutów od lipca 2023 roku. W tym czasie poprowadził tę ekipę w 101 spotkaniach, z czego 47 wygrał, 14 zremisował i 40 przegrał. Tak więc Tottenham Hotspur jest zmuszony do zatrudnienia nowego trenera, a jednym z kandydatów do niedawna był Roberto De Zerbi.

Jednak już wiadomo, że 46-letni Włoch nie przejmie drużyny z północnego Londynu. Jak ujawnił w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, Roberto De Zerbi odrzucił bowiem ofertę złożoną mu przez Tottenham Hotspur. Zdaniem cenionego dziennikarza były opiekun Brighton & Hove Albion planuje kontynuować swoją karierę trenerską w Olympique’u Marsylia. Inną opcją na nowego szkoleniowca zespołu Spurs jest podobno Thomas Frank (obecnie Brentford).