Real Madryt i Chelsea wykazują zainteresowanie defensorem Tottenhamu. A jest nim Micky van de Ven. Koguty natomiast nie mają zamiaru rozstawać się z Holendrem i planują podwoić jego pensję - donosi "TheBoyHotspur".

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Tottenhamu

Micky van de Ven zostanie w Tottenhamie Hotspur?

Tottenham Hotspur od miesięcy nie może narzekać na linię defensywy. Koguty zbudowały bardzo dobrą obronę, która jest jedną z najlepszych w całej Premier League. Liderem na tej pozycji jest oczywiście Micky van de Ven. Ostatnio pojawiły się plotki, że Holender może opuścić Spurs. Zawodnik trafił na celownik zarówno Realu Madryt jak i Chelsea.

Z informacji przekazanych przez „TheBoyHotspur” dowiadujemy się, że Królewscy i The Blues mogą obejść się smakiem. Tottenham Hotspur nie ma zamiaru bowiem rozstawać się z Mickym van de Venem. Koguty planują związać się z reprezentantem Holandii nową umową, na mocy której jego pensja wzrośnie dwukrotnie.

Obecny kontrakt Micky’ego van de Vena z Tottenhamem Hotspur obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. 24-latek od dwóch lat reprezentuje barwy londyńskiego zespołu, do którego trafił z VfL Wolfsburg. Koguty wówczas zapłaciły za przeprowadzkę holenderskiego defensora aż 40 milionów euro. Dziś wartość rynkowa piłkarza jest z pewnością dużo wyższa.

Micky van de Ven dotychczas rozegrał 57 spotkań w koszulce Tottenhamu Hotspur. W tym czasie reprezentant Holandii zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Zawodnik Spurs może również pochwalić się dwoma asystami.