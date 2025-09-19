Real Madryt i Chelsea obejdą się smakiem? Tottenham gotowy zatrzymać gwiazdę

21:01, 19. września 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  TheBoyHotspur

Real Madryt i Chelsea wykazują zainteresowanie defensorem Tottenhamu. A jest nim Micky van de Ven. Koguty natomiast nie mają zamiaru rozstawać się z Holendrem i planują podwoić jego pensję - donosi "TheBoyHotspur".

Piłkarze Tottenhamu
Obserwuj nas w
Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Tottenhamu

Micky van de Ven zostanie w Tottenhamie Hotspur?

Tottenham Hotspur od miesięcy nie może narzekać na linię defensywy. Koguty zbudowały bardzo dobrą obronę, która jest jedną z najlepszych w całej Premier League. Liderem na tej pozycji jest oczywiście Micky van de Ven. Ostatnio pojawiły się plotki, że Holender może opuścić Spurs. Zawodnik trafił na celownik zarówno Realu Madryt jak i Chelsea.

Z informacji przekazanych przez „TheBoyHotspur” dowiadujemy się, że Królewscy i The Blues mogą obejść się smakiem. Tottenham Hotspur nie ma zamiaru bowiem rozstawać się z Mickym van de Venem. Koguty planują związać się z reprezentantem Holandii nową umową, na mocy której jego pensja wzrośnie dwukrotnie.

Obecny kontrakt Micky’ego van de Vena z Tottenhamem Hotspur obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. 24-latek od dwóch lat reprezentuje barwy londyńskiego zespołu, do którego trafił z VfL Wolfsburg. Koguty wówczas zapłaciły za przeprowadzkę holenderskiego defensora aż 40 milionów euro. Dziś wartość rynkowa piłkarza jest z pewnością dużo wyższa.

Micky van de Ven dotychczas rozegrał 57 spotkań w koszulce Tottenhamu Hotspur. W tym czasie reprezentant Holandii zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Zawodnik Spurs może również pochwalić się dwoma asystami.

POLECAMY TAKŻE

Axel Disasi
Chelsea skreśliła obrońcę. Możliwe miękkie lądowanie
Eduardo Camavinga
Camavinga rozstanie się z Realem? Chce go potentat z Premier League
Jan Urban
Barcelona czy Real? Jan Urban zdradził, komu kibicuje