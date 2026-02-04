Tottenham patrzy w przyszłość. Dyrektor mówił wprost

Tottenham Hotspur ma ambitne plany związane z letnim oknem transferowym. Wprost na ten temat wypowiedział się dyrektor techniczny londyńczyków w rozmowie z oficjalnymi mediami klubowymi.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Johan Lange

Lange o polityce transferowej Tottenhamu

Tottenham Hotspur to ekipa, która w tym sezonie plasuje się jak na razie w środku stawki. W tej kampanii londyńczykom nie grozi spadek, a występy w kolejnej edycji europejskich pucharów wydają się poza zasięgiem The Spurs. Tymczasem o planach transferowych na lato mówił Johan Lange.

– Letni rynek transferowy to czas, kiedy ośmiu lub dziewięciu na dziesięciu zawodników zmienia kluby, więc wchodzimy w letnie okno transferowe z wielkimi ambicjami, aby wzmocnić skład. Wiemy, że pojawią się nowe transfery, nowe możliwości, więc plany są już gotowe. Mamy jasną wizję, które pozycje chcemy wzmocnić. Czy moglibyśmy pozyskać jednego lub dwóch dodatkowych zawodników podczas zimowego okna transferowego? Chcielibyśmy to zrobić, ale nie było to możliwe – mówił dyrektor techniczny Tottenhamu w rozmowie z oficjalną stroną internetową klubu.

– Z niecierpliwością czekamy na lato, a teraz skupimy się na reszcie sezonu, co jest również bardzo ważne, ponieważ mamy ambitne cele. Nadal jesteśmy w Lidze Mistrzów. Oczywiście chcemy poprawić swoją pozycję w Premier League. Będziemy teraz pracować z myślą o letnim oknie transferowym – zaznaczył Lange.

Tymczasem już w najbliższą sobotę The Spurs rozegrają spotkanie w ramach 25. kolejki ligi angielskiej. Tottenham zmierzy się w roli gościa z Manchesterem United. Początek meczu zaplanowano na godzinę 13:30.