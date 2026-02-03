Man Utd znów jest sobą? Rooney nie ma wątpliwości

Michael Carrick od momentu, gdy przejął stery nad Manchesterem United, sprawił, że drużyna zaczęła wygrywać. Tymczasem opinią na temat Czerwonych Diabłów podzielił się Wayne Rooney.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Wayne Rooney

Wayne Rooney docenił Manchester United

Michael Carrick w Manchesterze United zastąpił Rubena Amorima i jak na razie w roli trenera Czerwonych Diabłów spisuje się bardzo dobrze. Aktualnie ekipa z Old Trafford plasuje się na czwartej pozycji w tabeli Premier League, mając 41 punktów na koncie. Tymczasem po ostatnich udanych występach drużyny pochwały w kierunku Manchesteru United wyraził były zawodnik tej ekipy.

– Manchester United znów wygląda jak Manchester United. Uważam, że Michael Carrick wykonuje fantastyczną robotę i niezależnie od tego, co mówią inni, jeśli będzie tak grał do końca sezonu, klub powinien zaoferować mu stałe zatrudnienie – powiedział Wayne Rooney cytowany przez BBC Sport.

Ekipa z Old Trafford już w najbliższy weekend stanie przed kolejnym wyzwaniem. Manchester United zmierzy się w roli gospodarza z Tottenhamem Hotspur. Ogólnie do najbliższej przerwy reprezentacyjnej na drodze Czerwonych Diabłów staną ciekawi rywale. Manchester United zmierzy się kolejno z takimi przeciwnikami jak West Ham United, Everton czy Crystal Palace.

Drużyna z Old Trafford w trakcie trwającego sezonu w 24 spotkaniach zanotowała jak na razie jedenaście zwycięstw, osiem remisów i pięć porażek. W roli gospodarza Manchester United w 12 starciach wygrał siedem razy, trzykrotnie remisował i tylko dwa razy przegrał. Z kolei w roli gościa Czerwone Diabły przegrały trzy razy, w pięciu potyczkach zremisowały i cztery razy przegrały.