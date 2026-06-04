Manchester United zatrzymał weterana. Kontrakt przedłużony

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Tom Heaton

Oficjalnie: Tom Heaton na dłużej w Manchesterze United

Manchester United poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o kontynuowaniu współpracy z Tomem Heatonem. 40-letni bramkarz właśnie przedłużył swój wygasający kontrakt z angielskim klubem. Nowa umowa pomiędzy stronami będzie obowiązywała do 30 czerwca 2027 roku. Doświadczony golkiper nadal będzie więc jednym z rezerwowych bramkarzy w szeregach ekipy Czerwonych Diabłów. Władze klubu doceniły jego profesjonalizm, doświadczenie oraz wpływ na funkcjonowanie całej drużyny.

Niekwestionowanym numerem jeden między słupkami zespołu prowadzonego przez Michaela Carricka jest Senne Lammens. Latem Old Trafford mają natomiast opuścić Andre Onana oraz Altay Bayindir. Wydaje się więc, że Manchester United sprowadzi nowego golkipera, który wraz z Tomem Heatonem będzie pełnił rolę zmiennika młodego Belga. 40-letni Anglik mimo zaawansowanego wieku wciąż ma wiele do zaoferowania drużynie, a dodatkowo pełni funkcję mentora dla młodszych zawodników i cieszy się dużym autorytetem w szatni.

Heaton pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Wrexham AFC, ale już w 2002 roku trafił do akademii Manchesteru United. Następnie występował między innymi w Queens Park Rangers, Burnley oraz Aston Villi, aż w 2021 roku powrócił na Old Trafford. Trzykrotny reprezentant Anglii rozegrał dotychczas tylko trzy spotkania w barwach ekipy Czerwonych Diabłów, zachowując dwa czyste konta. Choć rzadko pojawia się na boisku, pozostaje ważnym elementem kadry i cennym wsparciem dla całego zespołu.