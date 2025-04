Thiago Motta łączony z klubem Premier League. Włoch na liście życzeń

Thiago Motta znalazł się na liście kandydatów do objęcia posady menedżera w Tottenhamie Hotspur - informuje "Tuttosport". Ważą się losy Ange Postecoglou w klubie z północnego Londynu.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Tottenham Hotspur zainteresowany Thiago Mottą

Thiago Motta został zwolniony z Juventusu w marcu po serii fatalnych wyników. Teraz pojawiają się informacje o możliwym powrocie włoskiego szkoleniowca do pracy. Jak podaje “Tuttosport”, 42-latek znalazł się na celowniku Tottenhamu Hotspur. Obecny menedżer Spurs, Ange Postecoglou, może nie utrzymać stanowiska, szczególnie jeśli drużyna nie osiągnie zakładanego sukcesu w Lidze Europy.

Tottenham znajduje się w kluczowym momencie sezonu. Los londyńskiego klubu w europejskich rozgrywkach w kolejnej kampanii pozostaje niepewna, a porażka w nadchodzących meczach z Eintrachtem Frankfurt może ostatecznie przekreślić szanse zespołu na awans do Ligi Mistrzów.

Prezes Daniel Levy dołączył na listę życzeń Thiago Mottę, który ma sobą nieudany pobyt w Turynie. Włoch w zeszłym sezonie doprowadził Bolognię do awansu do Ligi Mistrzów. Jego nazwisko wciąż budzi zainteresowanie wśród klubów z Serie A. Dodajmy, iż w gronie kandydatów do objęcia Tottenhamu wymienia się także Olivera Glasnera z Crystal Palace oraz Andoniego Iraolę z Bournemouth.

Motta rozpoczął karierę trenerską w młodzieżowych zespołach Paris Saint-Germain, a następnie objął stery w Genoi i Spezii Calcio. Z kolei Juventus zdołał poprowadzić łącznie w 42 meczach.