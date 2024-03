Ten Hag zaliczy miękkie lądowanie? Interesują się nim wielkie marki

fot. Imago/Pro Sports Images Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag może stracić po sezonie pracę w Manchesterze United

Holendrem interesują się czołowe kluby Bundesligi

Stał się opcją dla Bayernu, Bayeru oraz Stuttgartu

Ten Hag straci pracę w Man Utd, ale zyska w Bundeslidze?

Manchester United wciąż nie podjął decyzji w sprawie przyszłości Erika ten Haga. Obecny sezon w wykonaniu Czerwonych Diabłów nie jest przesadnie udany, co może doprowadzić do pożegnania Holendra. Choć jego kontrakt obowiązuje do połowy 2025 roku, media nie wykluczają, że dojdzie do przedwczesnej wyprowadzki z Old Trafford.

Ten Hag nie musi obawiać się o długie bezrobocie. “Daily Star” informuje, że jego sytuację monitorują czołowe kluby Bundesligi – Bayern Monachium, Bayer Leverkusen oraz Stuttgart. W każdej z tych ekip może latem dojść do poważnych roszad. Bayern na pewno pożegna Thomasa Tuchela, a kandydatami na jego następców są Xabi Alonso i Sebastian Hoeness, czyli kolejno szkoleniowcy Bayeru oraz Stuttgartu.

Alonso może ponadto opuścić Aptekarzy na rzecz Liverpoolu. Niepewna sytuacja sprawia, że Bayer rozgląda się za trenerem, a opcją stał się ten Hag, który po ewentualnym zwolnieniu z Manchesteru United może potrzebować odbudowy w mniej medialnym klubie.

