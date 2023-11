fot. Imago/Sportimage Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United pokonał na wyjeździe Fulham 1-0

Bramka padła w samej końcówce i dramatycznych okolicznościach

Erik ten Hag uważa, że jego zespół pokazał wolę walki, która jest potrzebna w kolejnych spotkaniach

Triumf odmieni losy Czerwonych Diabłów?

Manchester United rzutem na taśmę pokonał Fulham w sobotnim meczu Premier League. Jedyna bramka padła w samej końcówce, a jej autorem został Bruno Fernandes. Do czasu trafienia Portugalczyka Czerwone Diabły radziły sobie dość słabo i wcale nie były stroną dominującą.

Erik ten Hag uważa, że jego zespół rozegrał dobre spotkanie i zasłużył na trzy punkty. Holender był dumny z postawy zawodników, którzy do samego końca poszukiwali bramki.

– Występ był dobry. Ważne zwycięstwo i solidny występ. Ten zespół ma dobrego ducha walki i jest mocny. Piłkarze walczą jeden za drugiego. Myślę, że tak było przez całe spotkanie. Tak jak mówiłem, to był solidny występ. Z piłką przy nodze dominowaliśmy w tym spotkaniu.

– Zawsze wspaniale jest strzelić zwycięską bramkę w końcówce meczu. Powiedziałbym, że to zwycięski gol, ale strzeliliśmy bramkę szybko na początku spotkania. Można więc powiedzieć, że od pierwszego gwizdka do ostatniego graliśmy dobry mecz. Na pewno ta wygrana nam pomoże. To właśnie powiedziałem zawodnikom. Takiej postawy potrzebujemy w każdym spotkaniu – mówi menedżer.

