Erik ten Hag poinformował, że aż sześciu piłkarzy Manchesteru United, którzy w ostatnim czasie mieli różne problemy zdrowotne i byli wyłączeni z gry, wraca do składu.

IMAGO / Graham Wilson Na zdjęciu: Christian Eriksen

Man Utd miał w ostatnim czasie problemy z kontuzjami

Teraz nadchodzą lepsze dni dla Czerwonych Diabłów

Sześciu piłkarzy jest gotowych do gry

Ten Hag przekazał dobre wieści. Wracają kontuzjowani gracze Man Utd

Luke Shaw, Lisandro Martinez, Casemiro, Christian Eriksen, Antony i Amad będą brani pod uwagę przez Erika ten Haga przy wyborze składu na mecz Manchesteru United z Tottenhamem, który zostanie rozegrany w niedzielę (godz. 17:30).

Shaw opuścił ostatnie trzy mecze z powodu problemów zdrowotnych, Amad i Christian Eriksen byli nieobecni podczas starcia w Pucharze Anglii z Wigan z powodu choroby, a Antony był kontuzjowany. Martinez pauzował przez prawie cztery miesiące po kolejnej operacji złamania kości śródstopia, zaś Casemiro nie grał od 1 listopada ze względu na problemy mięśniowe.

– Borykaliśmy się z licznymi kontuzjami w ostatnim czasie. Teraz sześciu piłkarzy wraca do składu. To duży krok do przodu. Natomiast Mount, Malacia i Lindelof potrzebują więcej czasu – przyznał Erik ten Hag cytowany przez serwis Manchester Evening News.

Zobacz również: Dyrektor Interu skomentował potencjalny transfer Zielińskiego