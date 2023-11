IMAGO / Roger Evans Na zdjęciu: Man Utd

Marcel Sabitzer w poprzednim sezonie reprezentował Manchester United

Austriak wypowiedział się na temat obecnej sytuacji na Old Trafford

Piłkarz współczuje byłym kolegom z drużyny

Marcel Sabitzer ws. sytuacji Manchesteru United

Manchester United znalazł się w głębokim kryzysie. Ostatnie bolesne porażki z Manchesterem City i Newcastle United bardzo rozczarowały kibiców. Wielu z nich uważa, że słabe wyniki to wina Erika ten Haga, nad którym zbiera się coraz więcej czarnych chmur. Chwilę oddechu dało wyszarpane zwycięstwo z Fulham 1:0.

Do sytuacji na Old Trafford odniósł się Marcel Sabitzer, niedawny zawodnik Czerwonych Diabłów.

– Co się dzieje w Manchesterze United? Jest dużo hałasu, wyniki nie są dobre, ponieśli porażki u siebie, co w zeszłym sezonie wydawało się prawie nie do pomyślenia. I nadal pozostaje nierozwiązana sytuacja z właścicielami. Sam widzisz, jaki to ma wpływ na zespół. Przykro mi ich, ponieważ wszyscy są dobrymi chłopakami i niezwykle głodni sukcesu – skomentował Sabitzer.

– Człowiek mający obsesję na punkcie szczegółów. Możesz go obudzić o 3 w nocy, opowie ci na pamięć cały swój plan meczu. Ma ogromną wiedzę na temat piłki nożnej i taktyki – jest bardzo pracowity i perfekcjonistą. I jest z tobą bardzo szczery – powiedział o Eriku ten Hagu.

