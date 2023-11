Gabriel Barbosa, znany także jako Gabigol, został zaproponowany Manchesterowi United. Brazylijczyk już w styczniu może trafić na Old Trafford, a w drugą stronę powędrowałby Antony - informuje "The Mirror".

Źródło: The Mirror

IMAGO / Fotoarena Na zdjęciu: Gabigol

Gabigol został zaproponowany Manchesterowi United

Brazylijczyk już w styczniu może przejść do “Czerwonych Diabłów” i zastąpić Antony’ego

Były piłkarz Ajaxu powędrowałby do Flamengo w ramach wypożyczenia

Gabigol za Antony’ego? Manchester United otrzymał propozycję wymiany

Z informacji przekazanych przez “The Mirror” wynika, że Flamengo zwróciło się do Manchesteru United w sprawie wymiany zawodników. Brazylijski klub jest gotowy zaoferować Gabriela Barbosę, znanego także jako Gabigola, w zamian za wypożyczenie Antony’ego.

Manchester United miał już dać zielone światło na wymianę w zimowym okienku transferowym. Sam 27-latek z Flamengo jest gotowy na przeprowadzkę na Old Trafford, bowiem gra w Premier League jest jego największym marzeniem. Natomiast Antony miałby wrócić do Brazylii w ramach krótkoterminowego wypożyczenia, bowiem jego kontrakt z “Czerwonymi Diabłami” obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.

Gabriel Barbosa próbował swoich sił w Serie A, ale najlepszą formę prezentował na rodzimej ziemi. W barwach Flamengo rozegrał 246 spotkań, w których zdobył aż 139 goli. 27-latek wyceniany jest przez swój klub na 20 milionów euro.

