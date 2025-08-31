Erling Haaland właśnie rozegrał setny mecz w Premier League. Jak prezentują się liczby napastnika Manchesteru City? Popisy 25-latka budzą podziw.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland z kolejnym golem w Premier League. „Jubileuszowy” mecz

Manchester City notuje wyjątkowo przeciętne otwarcie sezonu. Wprawdzie Obywatele w 1 kolejce Premier League rozbili Wolverhampton 4:0, ale później przegrali 0:2 z Tottenhamem i 1:2 z Brightonem. Jednym z niewielu zawodników The Citizens, który nie ma sobie nic do zarzucenia, jest Erling Haaland. Norweg ma już na koncie trzy gole.

Niedzielna potyczka na The Amex była setną w wykonaniu 25-latka na boiskach Premier League. Chociaż Manchester musiał uznać wyższość Mew, to Haaland miał prawo być względnie zadowolony ze swojego występu, ponieważ wpisał się na listę strzelców. W 34. minucie Norweg skorzystał z dogrania Omara Marmousha i zdobył swoją 88. bramkę w lidze angielskiej.

W pierwszym sezonie były zawodnik Borussii Dormund 36-krotnie umieszczał piłkę w siatce i sięgnął po koronę króla strzelców Premier League, natomiast w drugim sezonie uczynił to 27 razy i także zdobył tytuł najlepszego snajpera rozgrywek.

Haaland może pochwalić się siedmioma hat-trickami, natomiast w jednym spotkaniu udało mu się strzelić cztery gole. Wychowanek Bryne FK zanotował także 17 asyst w angielskiej elicie.