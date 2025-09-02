Sterling zdecydował ws. przyszłości. Wygrały zarobki

Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Raheem Sterling

Sterling zadowolony z wynagrodzenia

W lecie 2022 roku Raheem Sterling za 56 milionów euro zamienił Manchester City na Chelsea. Od tego momentu 82-krotny reprezentant Anglii rozegrał 81 spotkań dla The Blues, w których strzelił 18 goli i zanotował15 asyst. Natomiast poprzedni sezon skrzydłowy spędził na wypożyczeniu w Arsenalu – w szeregach Kanonierów udało mu się wystąpić w 28 meczach. Jego ofensywny dorobek to jedna bramka i pięć ostatnich podań.

Na The Emirates Sterling nie był pierwszym wyborem – pod wodzą Mikela Artety nie mógł liczyć na regularną grę w podstawowym składzie, a nierzadko brakowało go nawet w kadrze meczowej. Po powrocie na Stamford Bridge Enzo Maresca także nie widzi dla niego miejsca w kadrze. Jaki plan na swoją przyszłość ma 30-latek?

Ben Jacobs ujawnił, że czterokrotny mistrz Premier League nie jest zainteresowany przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej, chociaż tamtejsze kluby walczyły o jego pozyskanie. Sterling postanowił kontynuować swoją przygodę w Chelsea, z którą wiąże go jeszcze dwuletni kontakt. Powód jest dosyć oczywisty. Anglik inkasuje 300 tysięcy funtów tygodniowo, a więc blisko 350 tysięcy euro. Taki wysokie zarobki pozwalają mu odrzucać zakusy ekip z Saudi Pro League. Nawet kosztem braku wystepów.